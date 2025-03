Zabójstwo pod Nidzicą. Jest akt oskarżenia przeciwko 3 osobom

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Nidzicy skierował do Sądu Rejonowego w Nidzicy akt oskarżenia przeciwko Dawidowi Sz., Michałowi G. i Ninie Sz. Sprawa ta ma bezpośredni związek z zabójstwem Andrzeja B. dokonanym w nocy z 24 na 25 grudnia 2024r w pobliżu miejscowości Pawliki gm. Nidzica.

Dawid Sz. został oskarżony o to, iż mając wiarygodne informacje o usiłowaniu dokonania przez podejrzanego Gabriela A. zabójstwa Andrzeja B. nie zawiadomił o tym niezwłocznie organów ścigania. Natomiast Michał G. i Nina Sz. zostali oskarżeni o zacieranie śladów popełnienia przez Gabriela A. przestępstwa zabójstwa.

Okoliczności sprawy

Prokuratura Rejonowa w Nidzicy prowadzi śledztwo przeciwko Gabrielowi A,. podejrzanemu o dokonanie w nocy z 24 na 25 grudnia 2024r zabójstwa Andrzeja B. Z ustaleń śledztwa wynika iż, w godzinach wieczornych w dniu 24 grudnia 2024r. Gabriel A. wraz z Dawidem Sz. spożywali wspólnie alkohol na drodze serwisowej biegnącej równolegle do drogi ekspresowej S-7 relacji Gdańsk – Warszawa pomiędzy węzłami Nidzica Południe - Powierz w okolicach znajdującego się tam zbiornika retencyjnego.

W tym czasie, przed północą z 24/25 grudnia 2024r. pokrzywdzony Andrzej B. wyruszył ze swojego domu rodzinnego w Pawlikach do kościoła w Kanigowie na pasterkę. Około godz. 0:00 25 grudnia 2024r. spotkał Gabriela A. i Dawida Sz. Gabriel A. zaatakował Andrzeja B. słownie, a następnie zaczął zadawać pokrzywdzonemu liczne ciosy obutą stopą w okolice twarzy, przede wszystkim po głowie oraz klatce piersiowej. Znajdujący się obok Dawid Sz. próbował go powstrzymać, ale bezskutecznie.

Gabriel A. w czasie bicia pokrzywdzonego stwierdził, iż musi go zabić, bo inaczej ten zawiadomi o pobiciu policję.

Dawid Sz. widząc stan pobicia Andrzeja B. oraz świadomy tego, że Gabriel A. zamierza kontynuować zadawanie ciosów pokrzywdzonemu oddalił się z miejsca zdarzenia i udał się do domu. Nie udzielił pokrzywdzonemu pomocy i nie zawiadomił o zdarzeniu organu powołanego do ścigania.

W tym czasie na miejscu zdarzenia Gabriel A. kontynuował bicie pokrzywdzonego. Gdy pokrzywdzony przestał się odzywać zaciągnął jego ciało do pobliskiego zbiornika retencyjnego i wrzucił do wody, przytrzymując głowę pokrzywdzonego pod wodą, celem upewnienia się, że pokrzywdzony nie żyje.

Następnie Gabriel A. udał się do miejscowości Kanigowo gdzie mieszkają członkowie jego rodziny.

Tam spotkał Michała G. któremu opowiedział, że zabił człowieka. Stwierdził również, iż na miejscu zdarzenia pozostawił elementy swojego ubrania. Rankiem 25 grudnia 2024r Michał G. udał się wraz z Gabrielem A. na miejsce zabójstwa. Tam podejrzany pozbierał elementy swojej garderoby i umieścił je w samochodzie Michała G. Michał G. widział wówczas ślady krwi na jezdni oraz na ubraniach podejrzanego.

Michał G. odwiózł podejrzanego do domu Niny Sz. po czym wrócił do swojego miejsca zamieszkania i tam spalił należącą do podejrzanego koszulkę, na której znajdowały się ślady krwi.

Natomiast Nina Sz., mając już wiedzę o okolicznościach zdarzenia wyprała buty, w których Gabriel A. był w dniu 24 grudnia 2024r i którymi zadawał pokrzywdzonemu ciosy. Na butach również znajdowały się ślady kryminalistyczne.

Zarzuty dla podejrzanego

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prokurator Prokuratury Rejonowej w Nidzicy przedstawił Dawidowi Sz. zarzut tego, iż mając wiarygodną wiadomość o dokonaniu przez Gabriela A. czynu zabronionego, tj. ciężkiego uszkodzenia ciała i usiłowania zabójstwa Andrzeja B. przez Gabriela A. odszedł z miejsca zdarzenia i nie zawiadomił o dokonaniu przestępstwa niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw - Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy, tj. o czyn z art. 240 § 1 k.k.

Czyn ten jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 3.

Dawid Sz. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, wskazując szczegółowo na okoliczności poprzedzające jego dokonanie. Fakt niezgłoszenia przestępstwa bezpośrednio po odejściu z miejsca zdarzenia tłumaczył szokiem spowodowanym sytuacją, w której się znalazł.

Natomiast Michałowi G. oraz Ninie Sz. prokurator przedstawił zarzuty dokonania zatarcia śladów popełnienia przez Gabriela A. przestępstwa zabójstwa poprzez odebranie z miejsca zdarzenia odzieży podejrzanego na której znajdowały się ślady kryminalistyczne, a następnie jej zniszczenie lub wypranie, tj. o czyn z art. 239 § 1 kk.

Czyn ten jest zagrożony karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Zarówno Michał G. jak i Nina Sz. przyznali się do stawianych im zarzutów i złożyli wyjaśnienia zgodne z ustalonym stanem faktycznym.

Wszyscy oskarżeni wyrazili wolę dobrowolnego poddania się karze na warunkach ustalonych z prokuratorem.

Śledztwo przeciwko Gabrielowi A., podejrzanemu o dokonanie zabójstwa, pozostaje w toku.

Rzecznik Prasowy

Daniel Brodowski