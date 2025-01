Chóralne kolędowanie w Nidzicy: wieczór muzyki i tradycji

Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców i gości Nidzicy na wieczór pełen wzruszeń i pięknych melodii. Na scenie wystąpią między innymi:

• chór Nidzickiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej,

• chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Nidzicy,

• chór Być Razem z Nidzickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

• zespół wokalny Retro z Nidzickiego Ośrodka Kultury,

• chór Wiosenny Kwiat działający przy MOPS w Nidzicy,

chóry prowadzone przez Marcina Bąkowskiego,

• oraz chór Collegium Castellanum pod kierownictwem Przemka Rendy.

To doskonała okazja, by spędzić zimowy wieczór w niepowtarzalnej atmosferze zabytkowego zamku i poczuć atmosferę wspólnego kolędowania. Wydarzenie jest bezpłatne, co czyni je jeszcze bardziej dostępnym dla wszystkich miłośników muzyki.