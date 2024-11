Uroczyste wręczenie Chorągwi Wojska Polskiego 16. Brygadzie Zmotoryzowanej w Załuskach

To ważne i podniosłe wydarzenie dla 16. Brygady Zmotoryzowanej - Chorągiew Wojska Polskiego to znak rozpoznawczy, manifestacja wartości, tradycji i symbol. Nieodłączny element funkcjonowania jednostki wojskowej.

Gości przywitał płk Tomasz Isio - dowódca 16. Brygady Zmotoryzowanej w Załuskach.

—Ten dzień jest dla nas szczególny, dlatego że przed Narodowym Świętem Niepodległości, odbierzemy pierwszy znak wojskowy - Chorągiew Wojska Polskiego, która jest dla nas symbolem służby, wytrwałości i poświęcenia. W przyszłości odbierzemy najwyższą wartość - Sztandar Wojskowy. Już 11 listopada we wszystkich miejscach w kraju, także u nas w Nidzicy, będziemy mieli zaszczyt razem ze wszystkimi Polakami świętować ten dzień. Jest to czas szczególny, czas wspomnień o naszych poprzednikach, przodkach, którzy wywalczyli nam wolność i niepodległość - wartości najwyższe, które nie są dane raz na zawsze, o które musimy dbać i pielęgnować je każdego dnia, czego dowodem jest nasza służba. Cieszę się, że rośniemy w siłę jako najmłodsza jednostka wojskowa 16. Dywizji Zmechanizowanej. Nie jesteśmy już najmniejszą jednostką wojskową - ilość przekuwamy w jakość, czego dowodem są wyróżnienia, awanse i odznaczenia — mówił płk Tomasz Isio.

Po uroczystym poświęceniu, gen. dyw. Wojciech Ziółkowski wręczył Chorągiew Wojska Polskiego 16. Brygady Zmotoryzowanej dowódcy Brygady - płk Tomaszowi Isio.

— Jest dla mnie zaszczytem uczestnictwo w pierwszych obchodach Narodowego Święta Niepodległości w 16. Brygadzie Zmotoryzowanej w Załuskach. To ważny dzień dla naszego narodu, dla naszego kraju. Wspominamy dziś naszych poprzedników, którzy przez wiele pokoleń walczyli o to, by Polska była niepodległa. Bądźmy z nich dumni i bierzmy od nich wzorce. Dzisiejszy dzień to również ważna uroczystość dla 16. Brygady Zmotoryzowanej, która otrzymuje pierwszy symbol - Chorągiew Wojska Polskiego. Gratuluję, i jestem przekonany, że w niedługim czasie Brygada otrzyma również sztandar. Brygada jest najmłodszą jednostką wchodzącą w skład 16. Dywizji Zmechanizowanej, ale już czynnie realizuje zadania, za co żołnierzom dziękuję — mówił gen. dyw. Wojciech Ziółkowski - dowódca 16. Dywizji Zmechanizowanej.

Starosta nidzicki Paweł Przybyłek zaprosił na Wojewódzkie Obchody Narodowego Święta Niepodległości, które odbędą się w Nidzicy oraz pogratulował awansowanym.

— Cieszę się, że jednostka rośnie w siłę. Na przełomie roku będzie liczyła ponad 1000 żołnierzy. Gratuluję wszystkim wyróżnionym i odznaczonym — mówił Paweł Przybyłek. Do gratulacji przyłączył się Jacek Kosmala - burmistrz Nidzicy.

— To szczególna chwila. Jestem dumny, że na ziemi nidzickiej powstała jednostka wojskowa. Dziś zostaliście wzbogaceni o chorągiew. Życzę, żebyście zawsze mieli taki zapał, dzięki czemu my, jako mieszkańcy możemy czuć się bezpiecznie. A poczucie bezpieczeństwa jest w tej chwili największą sprawą — mówił Jacek Kosmala - burmistrz Nidzicy.