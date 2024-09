Służba i motoryzacja – jak sierżant Piotr Adamkiewicz ratuje polskie jednoślady

W pracy jest zawsze gotowy do tego, by służyć na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu nidzickiego, a w czasie wolnym „służy pomocą” starym motocyklom i motorowerom. Policjant sierż. Piotr Adamkiewicz jak sam mówi, swoją przygodę z jednośladami zaczął już w wieku 7 lat, a tą pasją zaraził go tata. Dziś kolekcja funkcjonariusza liczy 20 różnych pojazdów i stale się powiększa.

Sierżant Piotr Adamkiewicz jest policjantem Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnnego Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy. W Policji służy 4 lata i od początku związany jest z nidzicką jednostką. To sumienny i zdyscyplinowany policjant, który zawsze chętnie pomaga innym oraz zdecydowanie lubi to co robi. Swój czas dzieli na życie rodzinne, służbę i swoje hobby.

Pasją Piotra jest renowacja starych, zabytkowych jednośladów, motocykli i motorowerów, którą zaraził się od swojego taty. To z nim już w wieku 7 lat wspólnie odnawiał i zaczął jeździć na motorynce, Komarze, Romecie, Ogarze. Później pojawiła się WSK, SHL, Junak, Simson, MZ.

Jak sam opowiada:

„Większość moich pojazdów uratowałem przed wywiezieniem na złom i odkupiłem od ludzi z okolicy, np. motorower Komar 2350 sprzedał mi listonosz z mojej miejscowości”.

Policjant sam szuka części i naprawia swoje „zdobycze”. Kiedyś motocykle z PRL i części do nich były ogólnodostępne i w niskich cenach. Sytuacja zmieniła się, kiedy przestano produkować części do tych motocykli.



„Polska w latach 60. i 70. była w czołówce producentów motocykli i motorowerów na świecie. Te, które uniknęły przetopienia w hucie są teraz odnajdowane i restaurowane. Produkcja tych pojazdów została całkowicie wstrzymana w latach 80. Obecnie Polska nie produkuje motorowerów i motocykli”

- mówi policjant i dodaje, że renowacja takiego jednośladu zajmuje mu około 2 lata w zależności od stanu i rodzaju pojazdu.

Jego kolekcja liczy około 20 jednośladów produkcji PRL i DDR i stale się powiększa. Jednak największym sentymentem darzy Junaka M10, MZ 250, WSK 125, Simsona S51 i Simsona Sr 50 z przyczepką. Dużą grupę stanowią polskie motorowery z czasów PRL m.in. Komary i Romety, motorynki M2, M3, 301. Podkreśla, że swojej pasji jest w stanie poświęcić wiele czasu, bo zależy mu, aby odnawiane motocykle, które składają się na jego kolekcję wyglądały jak w czasach swojej świetności, miały oryginalne wyposażenie i części – a trzeba przyznać, że to nie lada wyzwanie.

Większość egzemplarzy, które posiada policjant, jest zabytkami, a najstarszy z nich to Simson SR2 z 1958 r., który czeka na odrestaurowanie, ponieważ aktualnie Piotr szuka do niego części. Na naprawę czeka również Simson S51 Enduro z 1987 r. i wózek boczny WB1 z 1965 r. do motocykla Junak.

Służba w Policji wymaga poświęceń, często kosztem czasu i życia prywatnego. Jednak jak pokazuje przykład nidzickiego policjanta, można pogodzić trudną i wymagająca pracę z realizacją własnych zainteresowań.

(ap/tm)



Kolekcja jednośladów



Piotr Adamkiewicz sprzed lat



Egzemplarz przed renowacją



Egzemplarz w trakcie renowacji



Jeden z egzemplarzy z przyczepką

źródło zdjęć: KPP Nidzica