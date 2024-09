Nastolatkowie zatrzymali pijanego kierowcę

W sobotę (31 sierpnia) około godz. 2:30 na ul. Działdowskiej w Nidzicy 19-latek i 18-latka dokonali obywatelskiego zatrzymania nietrzeźwego kierującego.

Z ustaleń patrolu policji zadysponowanego do obsługi interwencji wynikało, że będąc kilka ulic dalej zgłaszających zaniepokoił fakt, że mężczyzna, który może być pod wpływem alkoholu, wsiadł za kierownicę hondy i odjechał. Nastolatkowie w związku z powyższym pojechali za nim i udaremnili mu dalszą jazdę, a następnie o całej sytuacji powiadomili policję. Podczas czynności na miejscu interwencji kierujący samochodem osobowym marki Honda, 44-letni mieszkaniec gm. Kozłowo został poddany badaniu na stan trzeźwości, które wykazało 1,7 promila alkoholu w jego organizmie.

Ponadto, ze sprawdzenia w policyjnych bazach danych wynikało, że sprawca interwencji nie posiada uprawnień do kierowania kategorii B przypisanej do danego typu pojazdu. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy w celu wykonania dalszych czynności.

Niebawem o losie 44-latka zdecyduje sąd. Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem zagrożonym karą do 3 lat pozbawienia wolności. Ponadto, mężczyzna musi liczyć się z poniesieniem odpowiedzialności za kierowanie autem pomimo braku uprawnień do kierowania kategorii przypisanej do danego typu pojazdu.

Dzięki wzorowej postawie i zdecydowanej reakcji świadków, kolejny pijany kierowca został wyeliminowany z ruchu. Apelujemy, aby każdy kto ma podejrzenie o nietrzeźwym kierującym reagował i wzywał na miejsce patrol Policji. Funkcjonariusze sprawdzą każdy otrzymany sygnał. Pamiętajmy, brak reakcji na tego typu sytuacje jest przyzwoleniem i akceptacją kierujących, którzy zamiast na drodze wykazać się rozsądkiem, wykazują promile alkoholu w organizmie.

kpp, red.