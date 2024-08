Prawie 12000 zł trafiło do oszusta

W czwartek (22 sierpnia) do nidzickich policjantów zgłosiła się mieszkanka gminy Janowiec Kościelny, która padłą ofiarą oszustwa internetowego.

Z ustaleń wynika, że kobieta chciała sprzedać 20 lalek za łączną kwotę 400 zł na jednym z portali sprzedażowych. Osoba „zainteresowana” ogłoszeniem nawiązała z nią kontakt za pośrednictwem popularnego komunikatora, gdzie prowadzona była korespondencja na temat realizacji transakcji, m.in. został przesłany link do firmy kurierskiej, który następnie przekierował ją do bankowości elektronicznej. Kobieta podała numer telefonu przypisany do bankowości elektronicznej umożliwiając oszustowi dostęp do konta swojego partnera, do którego była upoważniona i z którego wspólnie korzystali. Po uzyskaniu tych danych oszust dokonał przelewu z konta oszczędnościowego na konto główne, a partner zgłaszającej nie wiedząc o niczym, autoryzował 2 przelewy na łączną kwotę prawie 12 000 zł... i tym sposobem pieniądze trafiły do oszusta.

Sprzedajesz przez internet?

Wiesz jak działają oszuści? Koniecznie przeczytaj:

Wystawiasz coś na portal sprzedażowy. Znajduje się kupiec. Twierdzi, że kupił przedmiot i za niego zapłacił, a pieniądze możesz odebrać po wejściu w link. „Oszust zastawia na Ciebie pułapkę”.

Teraz oszust wysyła Ci link. Klikasz i trafiasz na stronę łudząco podobną do strony, na której wystawiłeś przedmiot. Na stronie jest formularz z prośbą o podanie danych Twojej karty i stan Twojego konta. Wypełniasz formularz. „Oszust ma już prawie wszystko żeby Cię okraść”.

Przychodzi do Ciebie SMS z banku, z kodem do autoryzacji. Ty nie czytasz go uważnie i wpisujesz kod do formularza. „Oszust Cię okrada. Płaci Twoją kartą za pomocą aplikacji płatniczej lub wypłaca nią gotówkę w bankomacie”.

Koniec. Twoje konto jest PUSTE.



Robisz zakupy przez internet?

Oto kilka wskazówek, jak ustrzec się przed internetowym oszustwem:

- kiedy robimy zakupy przez Internet, kierujemy się zasadą ograniczonego zaufania,

- należy korzystać ze znanych i sprawdzonych portali internetowych, stosować się do regulaminów i zasad korzystania z tych portali,

- zanim dokonamy zakupu sprawdźmy komentarze o sprzedającym, brak komentarzy pozytywnych lub ich niewielka ilość powinna wzbudzić naszą szczególną czujność,

- przy płaceniu kartą kredytową zwracajmy uwagę czy połączenie internetowe jest bezpieczne i czy przesyłane przez nas dane nie zostaną wykorzystane przez osoby nieuprawnione

- zwrócić też uwagę czy sklep podaje swój adres i numer telefonu, w razie jakichkolwiek wątpliwości możemy tam zadzwonić

- najlepiej jest płacić tylko przy odbiorze i oczywiście przy kurierze sprawdzić zawartość przesyłki, jeśli będziemy mieli jakąkolwiek wątpliwość, co do wiarygodności i rzetelności sprzedającego, lepiej zakupów zrezygnować.

Apelujemy o rozwagę i ostrożność! Nie daj się oszukać! Weryfikuj, kto i co do Ciebie pisze. Nie wpisuj nigdzie numeru karty. Nie klikaj w nieznajome linki do stron.

kpp, red.