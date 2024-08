Dramatyczny wypadek pod Nidzicą: 38-latek w szpitalu pod zderzeniu z trzema pojazdami

Policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło na drodze wojewódzkiej W545 w pobliżu Nidzicy podczas manewru wyprzedzania. Na skutek doznanych obrażeń 38-letni motocyklista trafił do szpitala w Działdowie.

W niedzielę (11 sierpnia) około godz. 16:00 na drodze wojewódzkiej W545 w pobliżu Nidzicy doszło do wypadku drogowego. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 38-letni mieszkaniec Nidzicy kierujący motocyklem marki Honda, wykonując manewr wyprzedzania na łuku drogi w miejscu niedozwolonym uderzył w tył pojazdu poprzedzającego, w wyniku czego odbił się i uderzył w bok jadącego z przeciwnego kierunku innego pojazdu oraz w następujący po nim kolejny pojazd.

Motocyklista na skutek doznanych obrażeń został przetransportowany przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala w Działdowie celem dalszej diagnostyki, natomiast pozostali uczestnicy zdarzenia nie doznali obrażeń. Na miejscu zdarzenia pracowała grupa dochodzeniowa wraz z technikiem kryminalistyki. Teraz funkcjonariusze będą wyjaśniać przyczyny i okoliczności tego wypadku drogowego.

Wsiadając na motocykl pamiętaj o kilku ważnych radach:

Bezpieczna jazda na motocyklu oznacza, że to kierowca panuje zawsze nad pojazdem – nigdy odwrotnie.

Nie popisuj się ryzykowną jazdą przed kolegami – to może kosztować życie albo zdrowie ciebie lub inną osobę!

Motocyklista nigdy nie powinien "wciskać się" pomiędzy jadące pojazdy. Kiedyś ktoś może go nie zauważyć.

Zawsze wyraźnie sygnalizuj wykonywanie manewrów.

Niespodziewane zbaczanie z toru jazdy, grozi najechaniem przez inny pojazd.

Jeśli czujesz gniew, frustrację lub agresję – nie siadaj za kierownicą!

Od momentu, gdy wsiadasz na motocykl, koncentruj się wyłącznie na bezpiecznej jeździe.

Jazda pod wpływem alkoholu i narkotyków może być przyczyną śmierci! Zrezygnuj z nich, jeśli nie chcesz, by ktoś postawił ci przydrożny krzyż.

Kask ochronny, ochraniacze, odpowiednie buty i rękawice – zwiększą twoje bezpieczeństwo.

Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o szczególną rozwagę. Pamiętajmy, dobrym kierowcą nie jest ten, komu wydaje się, że potrafi dobrze jeździć, ale ten, kogo umiejętności przewidywania przewyższają umiejętności jazdy.

