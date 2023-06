Przed nami Dni Mrągowa. Będą m.in. food trucki i Dawid Kwiatkowski

DNI MRĄGOWA

30 czerwca (piątek)

amfiteatr nad jeziorem Czos

18:30 BAKSHISH (reggae) - jeden z pierwszych i najważniejszych polskich zespołów reggae. Powstał w 1982 roku w Kluczborku. Awansował do finału konkursu radiowej Trójki „Kto najlepszy w tym rocku?”, zdobył nagrodę Festiwalu Muzyki Rockowej w Jarocinie 1983, gdzie zagrali jako gwiazda rok później. Bakshish można było spotkać na dużych festiwalach w całej Polsce. W 1992 roku wraz z Robertem Brylewskim zrealizowali swój pierwszy album „One Love”. Przez grupę przewinęły się dziesiątki muzyków, jej fundamentem od zawsze jest wokalista Jarek „Jarex” Kowalczyk. Doświadczenia lidera zespołu „Jarexa” to nie tylko granie z żywym zespołem. Jego solowy projekt Tabu Duby był jednym z pionierskich na polu electro dub w Polsce. Zespół obecnie promuje i prezentacji najnowszego albumu wydanego we współpracy z niemieckim producentem Umbertem Echo pod tytułem „EGO”.

20:00 DAWID KWIATKOWSKI (pop) - piosenkarz, autor tekstów i osobowość telewizyjna. Autor siedmiu solowych albumów studyjnych w tym najnowszego, który na rynku pojawi się pod tytułem "Dawid Kwiatkowski". Laureat Europejskiej Nagrody Muzycznej MTV dla najlepszego europejskiego oraz polskiego wykonawcy, zdobywca czterech nagród Nickelodeon Kids' Choice Awards, laureat Telekamery, a także najbardziej prestiżowej nagrody muzycznej w Polsce "Bursztynowy Słowik", którą otrzymał na festiwalu w Sopocie za hit „Bez Ciebie". Piosenka ta głosami słuchaczy radia RMF FM została wybrana na przebój roku 2021. W 2022 r zrealizował trasę „Dawid Kwiatkowski Tour”, na którą bilety rozeszły się w błyskawicznym tempie.



1 lipca (sobota)

ul. Sobczyńskiego

10:00 Start Mrągowskiego Rajdu Motocykli Zabytkowych Stowarzyszenia Miłośników Motocykli Zabytkowych ŁAPA

Plac Unii Europejskiej

12:00-22:00 Festiwal Smaków Food Trucków

14:00-18:00 Holi Festiwal - Święto Kolorów (ul. Sobczyńskiego)

16:30 Studio Wokalne Sukces

17:00 Obchody Jubileuszu 30-lecia partnerstwa miast Mrągowo - Grünberg wraz z wręczeniem wyróżnień zasłużonym mieszkańcom Mrągowa

18:30 Iwona Stepnowska i Andrzej Czamara

20:00 12 godzin

21:30 koncert KOMBI Łosowski z pokazem laserowym (muzyka elektroniczna, pop-rock) - zespół wielkich przebojów, w rytm których bawią się kolejne pokolenia publiczności. Specjaliści od „Słodkiego miłego życia” oraz najbardziej znanego w polskiej muzyce intra, skomponowanego i niezmiennie granego przez Sławomira Łosowskiego, lidera i założyciela KOMBI, czyli Łysego w spodniach w biało-czarne paski przy klawiszach. W 2022 r. minęło równe 40 lat gdy Łosowski skomponował „Słodkiego miłego życia”, w 2023 r. mija 40 lat od nagrania piosenki i jej premiery radiowej. To największy przebój KOMBI i jeden z największych polskich hitów wszech czasów. Z okazji jubileuszu kompozytor wzbogacił piosenkę o nowe brzmienia - zespół wykonuje ją obecnie w nowej, energetycznej wersji.

Mrągowskie Centrum Kultury

16:00 Wernisaż wystawy twórczości Stanisława Kusia

2 lipca (niedziela)

Mrągowskie Centrum Kultury

14.00 Cezary Nowakowski (schody MCK)

15.00 wernisaż wystawy pokonkursowej V Ogólnopolskiego konkursu na rysunek prasowy im. Aleksandra Wołos



Plac Unii Europejskiej



12:00-21:00 FESTIWAL FOOD TRUCKÓW

16.00 Orkiestra Dęta Mrongovia

16.45 Chór KAMERTON

17.10 Krzysztof MATULEWICZ

17.40 ART MUSIC CENTER Cezarego Nowakowskiego soliści & The M.A.Z.I. Band

18.10 NOVIKA (muzyka elektroniczna) - właściwie Katarzyna Nowicka – polska piosenkarka, autorka muzyki i tekstów, dziennikarka radiowa. Ukończyła podstawową szkołę muzyczną w klasie fortepianu i fletu poprzecznego. Zadebiutowała na albumie Futro zespołu Futro, wydanym w 2002 roku, zasłynęła także ze współpracy z wieloma polskimi muzykami, m.in. z Andrzejem Smolikiem. Założyła także swój kolektyw DJ-ski "Beats Friendly", z którym grywała w największych polskich klubach. Jako dziennikarka związana z Programem Czwartym Polskiego Radia, w którym prowadzi autorską audycję "Lenie - serwuje Novika". Novika obecnie prowadzi intensywne życie klubowo-sceniczne. Składają się na to koncerty live ze swoim zespołem oraz występy wokalne u boku DJ-ów.

Źródło: Visit Mrągowo (www.it.mragowo.pl)