Joanna Jax spotkała się z czytelnikami w Mikołajkach

Na początku pani kierownik biblioteki Renata Gawlińska serdecznie powitała gościa oraz zgromadzonych czytelników. Następnie przedstawiła życiorys pisarki i podziękowała pani Alinie Zawitowskiej - najbardziej żarliwej entuzjastce książek pani Joanny Jax za to, że znacznie przyczyniła się do zaproszenia akurat tej autorki do Mikołajek.

Następnie głos zabrała pisarka, która w bardzo interesujący sposób mówiła o swoich planach wydawniczych, wyjaśniła skąd wziął się jej pseudonim, dlaczego zrezygnowała z pracy zawodowej, jak układają się jej relacje z synem, jaką satysfakcję sprawia jej praca nad projektowaniem okładek do swoich książek i reklamujących ich filmików wyświetlanych w internecie. Przedstawiła też kulisy swojej działalności charytatywnej w Fundacji dla Rodaka, która wspiera Polaków mieszkających w Kazachstanie. Potem opowiadała anegdoty ze spotkań autorskich oraz wyjaśniła dlaczego jest "antycelebrytką". Później pisarka odpowiadała na pytania czytelników: wyjaśniła proces tłumaczenia książek na różne języki oraz jakie procedury obowiązują podczas ekranizacji powieści. Na zakończenie pani Joanna Jax bardzo podziękowała czytelnikom, bo to dla nich pisze i jest szczęśliwa, kiedy historie przez nią pisane podobają się i cieszą dobrym odbiorem.

Po spotkaniu można było kupić książki pisarki oraz otrzymać autograf. Przy kawie i słodkim poczęstunku czytelnicy miło spędzili czas. Z niecierpliwością czekają na kolejne spotkania autorskie z równie ciekawymi pisarzami.

Katarzyna Włodarska