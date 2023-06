Zaplanuj z nami długi weekend w Mrągowie i okolicach

Jakie atrakcje turystyczne będą w tym czasie czynne i w jakich wydarzeniach warto wziąć udział?



CO SIĘ WYDARZY W MRĄGOWIE?

Kameralny koncert Michała Rudasia

W piątek 9 czerwca o godz. 18:00 Mrągowskie Centrum Kultury zaprasza na skwer Jana Pawła II w Mrągowie na kolejną propozycję z Cyklu Letnich Koncertów na Deptaku - kameralny koncert Michała Rudasia pt. "Kolory świata" przy akompaniamencie wybitnego pianisty Piotra Mani. Wstęp jest bezpłatny.

Kowbojski Maraton Zumba Fitness

Miasteczko Westernowe Mrongoville zaprasza na Kowbojski Maraton Zumba Fitness, który odbędzie się w sobotę 10 czerwca w godz. 16:00-19:00. Maraton poprowadzą Marta Mikłasz, Asia Zumba Jurczak, Girls Power Team, Marta i Marek Ciećwierz oraz Marcin Wierzbicki. Kontakt i informacje - 501 305 555.

CO WARTO ZOBACZYĆ?



MRĄGOWO

Muzeum w Mrągowie

Muzeum Warmii i Mazur oddział w Mrągowie mieści się w centrum miasta w zabytkowym ratuszu. Placówka gromadzi pamiątki z przeszłości regionu, powiatu i miasta Mrągowa z zakresu archeologii, etnografii, numizmatyki, historii, piśmiennictwa, sztuki współczesnej i ludowej.

Wystawa stała: Mrągowo i ziemia mrągowska od zarania dziejów po czasy współczesne

Wystawa czasowa: (Nie)mała propaganda PRL

Godziny otwarcia Muzeum od czerwca do września 2022:

poniedziałek-sobota 10:00-17:00 (niedziela nieczynne)

Kasa czynna do godz. 16:30

Kontakt:

ul. Ratuszowa 5

11-700 Mrągowo

tel. 89 741 28 12

www.mragowo.muzeum.olsztyn.pl

Muzeum Sprzętu Wojskowego



W Muzeum znajduje się największa w północno-wschodniej Polsce kolekcja sprawnych pojazdów wojskowych. Są w niej 3 czołgi, kilkanaście innych pojazdów gąsienicowych, transportery opancerzone, ciężarówki a także pojazdy pożarnicze, milicyjne oraz policyjne.

Do dyspozycji odwiedzających będzie ekspozycja 150 pojazdów wojskowych, pożarniczych, policyjnych i milicyjnych. Odbywać się będą przejażdżki ciężkim sprzętem gąsienicowym i pokazy dynamiczne. Poza tym dymiąca kuchnia polowa serwująca pyszną grochówkę, sklepik z wojskowymi pamiątkami i inne atrakcje - niespodzianki.

Długi weekend czerwcowy 2023

8 czerwca - zamknięte

9 czerwca - otwarte od 10:00 do 17:00

10 czerwca - otwarte od 10:00 do 17:00

11 czerwca - otwarte od 10:00 do 15:00

Kontakt:

Muzeum Sprzętu Wojskowego

ul. Przemysłowa 11c

11-700 Mrągowo

tel. 502 540 381

www.muzeum.mragowo.pl

Wieża w Mrągowie

Wieża widokowa w Mrągowie to obiekt unikatowy – jedyny w swoim rodzaju punkt widokowy. Na poszczególnych piętrach znajdują się wystawy tematyczne. Z tarasu widokowego na szczycie wieży możesz podziwiać panoramę miasta oraz otaczające je lasy i jeziora. Wysokość wieży wynosi 23 m.

Wieża Mrągowo, dawna Wieża Bismarcka jest obiektem zabytkowym. Stoi na tak zwanym Wzgórzu Jaenike (obecny Park im. Sikorskiego). Wieże Bismarcka budowano w Niemczech na cześć kanclerza Niemiec Otto von Bismarcka (1815 – 1898). Był on uważany za bohatera narodowego.

Długi weekend czerwcowy 2023

Wieża czynna od czwartku 8 czerwca 2023 do niedzieli 11 czerwca 2023 w godz. 9:00-17:00

Kontakt:

Wieża Mrągowo

ul. Brzozowa 7c

11-700 Mrągowo

tel. 516 562 730

Quady-Mragowo.pl

Gokarty, paintball, klasyczny i laserowy, pit bike minicross, escape room’y, summertubing zjazdy na dmuchanych pontonach dmuchany, 70 m2 plac zabaw dla dzieci i wiele więcej. Podczas czerwcowego weekendu czynne codziennie w godz. 11:00-19:00

Kontakt

tel. 516 855 313, 506 780 008, 505 942 005

Tor kartingowy, paintball, minicross

ul. Młynowa 50, 11-700 Mrągowo

Quady, Escape room

ul. Giżycka 7a, 11-700 Mrągowo



Quest Poznaj Mrągowo

Quest to gra terenowa, która łączy w sobie elementy zabawy i nauki, poszukiwań skarbu i radości odkrywania. Przy okazji umożliwia poznanie najważniejszych atrakcji Mrągowa. Jest to dobra zabawa dla każdego, bez względu na wiek. Podczas rozwiązywania możemy poczuć klimat miejsca, w którym jesteśmy. A Mrągowo jest jednym z najstarszych mazurskich miast. Prawa miejskie otrzymało w latach 1404 – 1407. W odróżnieniu od innych miejscowości właściwie nie zostało zniszczone podczas II wojny światowej, dlatego można tu poczuć atmosferę wschodniopruskiego miasteczka.

Przejście trasy questu zajmuje około 1,5 h. Do przejścia jest 5,4 km. Do zabawy wystarczy ulotka z zagadkami. Czytając wierszowane wskazówki, uczestnik podąża questem w terenie i poznaje sekrety Mrągowa. Na końcu drogi na odkrywców czeka „skarb”.

Szczegóły: www.it.mragowo.pl/quest-poznaj-mragowo

Wypożyczalnia rowerów E-bike

ul. Bohaterów Warszawy 15

11-700 Mrągowo

tel. 606 856 650

Boże Ciało, 8 czerwca - wynajem w godz. 9:00-12:00, powrót 17:00-19:00

piątek 9 czerwca 9:00-17:00

sobota 10 czerwca 9:00-17:00

niedziela 11 czerwca - wynajem w godz. 9:00-12:00, powrót w godz. 17:00-19:00



Tramwaj wodny na jeziorze Czos w Mrągowie

Tramwaj wodny to łódź motorowa typu katamaran, który kursuje po jeziorze Czos w Mrągowie z przystankami Molo, Ekomarina i amfiteatr oraz plaża przy os. Grunwaldzkim. Tramwaj zwyczajowo kursuje co 20-30 minut codziennie od godz. 10:00 do godz. 20:00. Przystanki - Molo, Ekomarina i plaża os. Grunwaldzkie.

Informacje i kontakt: tel. 885 589 999

GMINA MRĄGOWO

Ogrody z pasją w Marcinkowie

Ogrody Pokazowe to miejsce bajkowe, pełne kolorów i zapachów. Spacerować tu można wśród kameralnych wnętrz ogrodowych o różnej tematyce i stylu. Na powierzchni 3000 m2 zaaranżowano: ogród śródziemnomorski, ogród zakochanych, różanka, ogród biały, ogród traw, ogród marokański, ogród nowoczesny, ogródek mazurski, ogród pnączy, skalniak, ogródek ziołowo-warzywny, ogród egipski, ogród japoński, “zielona klasa”.

Długi weekend czerwcowy 2023

Boże Ciało, 8 czerwca, 10:00-15:00

9-10 czerwca, 10:00-18:00

11 czerwca, 10:00-15:00

Kontakt:

Ogrody z Pasją w Marcinkowie - Ogrody Markiewicz

Marcinkowo 33A

11-700 Mrągowo

tel. 508 069 262

www.ogrodymarkiewicz.pl

Mazurska Izba Regionalna w Marcinkowie

Miejscem, w którym możemy doświadczyć kultury i obyczajów mazurskich z przełomu XIX i XX wieku jest Mazurska Izba Regionalna w Marcinkowie. Funkcjonuje ona przy agroturystyce „Pod Świerkiem” od 2012 roku. Prowadzona jest przez wielopokoleniową rodzinę: babcię Stasię, jej córkę Jolę i wnuka Bartka. Usytuowana w dawnym wschodniopruskim gospodarstwie z historyczną duszą, bo pochodzącym z końca XIX wieku. Historyczny obiekt stanowi niewielkie muzeum zaadoptowane w pomieszczeniach gospodarczych, składających się z dwóch izb: letniej kuchni oraz pokoju komornika (parobka), a także budynku niedawno odbudowanego spichlerza. Posiada w swoich zbiorach dawne przedmioty codziennego użytku: sprzęty, meble, odzież, dokumenty, fotografie, książki – głównie o tematyce religijnej; gromadzi wspomnienia autochtonów. Zbiory stanowią również tematyczne kąciki, na przykład: dawnej klasy szkolnej, kącik szewski, higieniczny, stolarski, prac polowych.

Celem działalności jest propagowanie tradycji i kultury dawnych mieszkańców ziemi mazurskiej. W kalendarz Izby wpisały się obchody Palinocki – Nocy Świętojańskiej oraz darcie pierza. Odwiedzający mogą wziąć udział w warsztatach, dotyczących dawnego wyrobu masła, sporządzić cytrynową maślankę – orzeźwiający napój Mazurów, własnoręcznie wykonać wzór mazurski na kaflach, szkle i deskach lub posłuchać wspomnień autochtonów.

Długi weekend czerwcowy 2023

Przed przyjazdem należy umówić wizytę pod nr 500 309 582.

Kontakt:

Mazurska Izba Regionalna

Marcinkowo 31, 11-700 Mrągowo

Spotkania z alpakami w Marcinkowie

Wojtuś, Jurek i Wiesio to chłopaki-alpaki, którzy czekają na spotkanie z Wami w Marcinkowie. Chłopaki pozwalają się nakarmić, pogłaskać, wyprowadzić na spacer, zrobić zdjęcia. Gospodarz i szef stada, zwany się Arpaką, opowiada ciekawostki na temat każdego z nich oraz dzieli się doświadczeniami związanymi z ich hodowlą. Spotkania wzbogaca maltańczyk Sasza, który nie opuszcza swojego człowieka o krok i musi być zawsze w centrum jego uwagi. Gości wita z całą swoją ufnością szczęśliwego psa, kładąc się na grzbiecie i pozwalając się głaskać po brzuszku.

Długi weekend czerwcowy 2023

Czynni codziennie, godzinę ustala się telefonicznie (791 720 666). Należy pamiętać, że max. mogą odbyć się tylko 3 spotkania dziennie. Zwykle organizowane są spotkania w okolicach godzin 9:30, 13:30, 17:30 (żeby zwierzaki miały przerwę).

Kontakt:

Marcinkowo 131

11-700 Mrągowo

tel. 531 512 838, 791 720 666

www.instagram.com/chlopaki_alpaki/

Muzeum w namiocie w Nikutowie

W namiocie prezentowane są przedmioty codziennego użytku i nie tylko. Możemy tam obejrzeć lampy naftowe, kosze wiklinowe, naczynia kuchenne, naczynia wojskowe, żelazka z duszą, wygniatarkę do masła, stare dokumenty i wiele innych skarbów.

Przed namiotem jest skansen, gdzie prezentowane są dawne sprzęty rolnicze. Możemy zobaczyć np.: maszyny konne, wialnię, sieczkarnię, siekacz do buraków, młockarnię, kierat, gniotownik do ziemniaków, żmijkę. Te maszyny uzmysławiają młodszym pokoleniom jak ciężka była praca na roli.

Właściciel stworzył również salkę do kameralnych spotkań, w której ciekawym eksponatem jest działająca fisharmonia. Każdego na pewno zainteresuje rękodzieło, które jest przykładem stylu steampunk, czyli połączenia różnych przedmiotów.

Pobyt w tym miejscu umilają 3 kuce: Bakuś, Danio i ich mama Asia.

Długi weekend czerwcowy 2023

Boże Ciało 8 czerwca i niedziela 11 czerwca nieczynne

9-10 czerwca czynne w godz. 10:00-16:00

Kontakt:

Nikutowo 11

11-700 Mrągowo

tel. +48 508 108 998

www.nikutowo.pl

Muzeum Regionalne w Sądrach

W ponad 200-letniej chacie, dawnym domu po dziadkach, prezentowane są typowe meble, naczynia, sprzęty i ubrania, stroje regionalne używane dawniej na Mazurach. W stodole prezentowane są dawne maszyny rolnicze, które pomagają uzmysłowić jak ciężka była kiedyś praca w gospodarstwie. W trzecim budynku, również dawnej stodole, można oglądać dawne narzędzia, kolekcję około 800 dzbanków, piękne lalki oraz przedmioty używane w obejściu domowym.

Goście odwiedzający muzeum mogą odpocząć w dużych ogrodach z oczkami wodnymi. Specjalnością gospodarzy jest pyszna drożdżówka z marmoladą pieczona według własnej receptury...

Długi weekend czerwcowy 2023

Muzeum będzie otwarte codziennie od 10.00 do 17.00.

Kontakt

Muzeum Regionalne w Sądrach

Sądry 3

11-700 Mrągowo

tel. 89 742 36 11

www.muzeumchatamazurska.pl



Ferma jeleniowatych w Kosewie Górnym

Stacja Badawcza Instytutu Parazytologii PAN znajduje się 13 km od Mrągowa, jadąc drogą krajową nr 16 w kierunku Mikołajek. W miejscowości Kosewo należy skręcić w prawo.

Na terenie utrzymywane są trzy gatunki jeleniowatych: daniel europejski, jeleń szlachetny, jeleń wschodni. Warunki, w których żyją te liczne stada (ok. 500 zwierząt) są zbliżone do naturalnych.

Misją Stacji Badawczej jest nie tylko badanie przyrody, ale również popularyzacja wiedzy na jej temat a głównym tematem zainteresowania są jeleniowate. Po spacerze z doświadczonym edukatorem przyrodniczym warto odwiedzić Muzeum.

W Muzeum znajduje się multisensoryczna wystawa, autorstwa Pawła Bogdaszewskiego, skierowana do dzieci i dorosłych. Udział w wystawie to okazja, by dowiedzieć się, jakie gatunki jeleniowatych występują w Polsce, zobaczyć jak zachowuje się typowy przedstawiciel jeleniowatych a także posłuchać wszystkich dźwięków wydawanych przez jeleniowate. Kto jeszcze nie słyszał bekania danieli, gwizdu jelenia sika czy stękania łosia, koniecznie musi odwiedzić to miejsce.

W Muzeum znajduje się wystawa fotografii przyrodniczej, zatytułowana "Od zmierzchu do świtu" autorstwa Andrzeja Stachurskiego, Krzysztofa Stasiaczka, Żanety Steiner-Bogdaszewskiej i Aleksandry Potrapeluk. Dzięki doświadczeniu i wytrwałości fotografów można podejrzeć „jeden” wieczór i poranek z życia jeleniowatych.

Długi weekend czerwcowy 2023

Obowiązują zapisy telefoniczne, zwiedzanie w godzinach: 10.30, 12.30, 14.30 i 16.30

Kontakt:

Stacja Badawcza Instytutu Parazytologii PAN

Kosewo Górne

11-700 Mrągowo

tel. +48 89 742 43 80

Mini Zoo w Polskiej Wsi

W zagrodach i wolierach zobaczą Państwo wiele gatunków ptaków i zwierząt, zarówno domowych jak i dzikich. Są wśród nich owce, kozy, ptactwo ozdobne, kucyki, świnki peruwiańskie, bażanty, strusie emu i wiele innych.

Przebywanie między zwierzętami oraz możliwość dokarmiania ich z ręki, pozostawi niezapomniane wrażenia wśród najmłodszych, jak i starszych Gości. Wszystkie zwierzęta i ptaki posiadają krótkie charakterystyki, przygotowane na specjalnych tabliczkach przy ich wybiegach. Zwierzęta są oswojone i przyjazne dzieciom.

Długi weekend czerwcowy 2023

Boże Ciało, czwartek 8 czerwca 11:00-16:00

piątek-sobota 9-10 czerwca w godz. 9:00-17:00

niedziela 11 czerwca 11:00-16:00

red.