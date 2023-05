Dominika Putto z medalem Pucharu Świata

Putto z najlepszym czasem swojego porannego półfinału awansowała do biegu medalowego. Co ciekawe, miejsca w finale A zabrakło dla drugiej z Polek. Katarzyna Kołodziejczyk w swoim biegu przypłynęła jako czwarta i zarazem z czwartym czasem półfinałów, co pozwoliło jej awansować jedynie do finału B (była w nim druga). W finale A najlepiej spisała się za to jej reprezentacyjna i klubowa koleżanka. Putto, kajakarka Zawiszy Bydgoszcz, z czasem 42.40 sekundy najszybciej pokonała linię mety i tym samym zdobyła pierwszy w tym sezonie polski medal w Pucharze Świata w sprincie kajakowym.

Na szóstej pozycji w wielkim finale K4 500 metrów finiszowały Polki. „Atomówki” trenera Tomasza Kryka, które w Szeged startowały w składzie Karolina Naja, Helena Wiśniewska, Adrianna Kąkol i Dominika Putto, musiały uznać wyższość m.in. zwycięskich Chinek czy Nowozelandek z multimedalistką olimpijską Lisą Carrington na czele.

W piątkowych męskich biegach medalowych zobaczyliśmy jednego Polaka. Czwarty w ścisłym finale C1 200 metrów był Oleksii Koliadych, aktualny mistrz świata i brązowy medalista mistrzostw Europy w tej konkurencji. Z kolei w finale B C1 500 metrów był szósty, a ósmą lokatę zajął Łukasz Witkowski.

Również tuż za podium konkurencji C2 200 metrów kobiet uplasowały się biało-czerwone. Jako czwarte w finale A przypłynęły Magda Stanny i Patrycja Mendelska, a szóste były Amelia Braun i Katarzyna Szperkiewicz. Najlepsza w finale B C2 200 metrów była za to Dorota Borowska (Stanny była ósma).

Ósme miejsce w finale B K4 500 m mężczyzn zajęli reprezentanci Polski. Biało-czerwoni w składzie Jakub Stepun, Bartosz Grabowski, Przemysław Korsak i Sławomir Witczak wcześniej przypłynęli na szóstej pozycji w półfinale, za plecami najlepszych na świecie Hiszpanów czy Francuzów, trzeciej czwórki ostatnich ME w Monachium.

W piątek w Szeged startowali również nasi parakajakarze. Na czwartej pozycji w finale KL3 200 metrów mężczyzn uplasował się Mateusz Surwiło. Z kolei bliscy awansu do finałów konkurencji VL3 200 metrów byli Robert Wydera, Monika Kukla i Justyna Regucka.

W sobotę kolejne wyścigi z udziałem Polaków. W finałach A podczas porannej sesji zobaczymy kolejno Sylwię Szczerbińską i Julię Walczak (C2 500 m), Juliusza Kitewskiego wraz z Krystianem Hołdakiem oraz Dominika Nowackiego i Witkowskiego (wszyscy w C2 1000 m), kolejną mrągowiankę Annę Puławską i Justynę Iskrzycką (obie K1 1000 m), a także Wiktora Głazunowa i Witkowskiego (obaj C1 1000 m). W popołudniowej biało-czerwoni powalczą o awans do półfinałów i niedzielnych finałów (m.in. Iskrzycka i Kołodziejczyk, Martyna Klatt i Wiśniewska oraz Korsak i Witczak w K2 500 m).

Transmisja na żywo z tych finałów od godziny 11:00 na antenach TVP Sport i Eurosportu 2.

red.