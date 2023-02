Walentynkowe spotkanie Mikołajskiego Klubu Poezji

Mikołajski Klub Poezji jak co miesiąc spotkał się by podzielić się swoją twórczością, tym razem dotyczącą właśnie tego pięknego uczucia, a także zaprezentować wiersze tak znanych poetów, jak Wisława Szymborska, Marek Grechuta, Adam Asnyk, Kornel Makuszyński czy Krzysztof Cezary Buszman.

W aromacie pachnącej kawy, przy filiżance herbaty, rozkoszując się słodkościami, mieliśmy przyjemność delektować się pięknem słowa - szczególnie, że temat miłości jest przecież zawsze wszystkim bliski. Nie zabrakło deklamacji wierszy mikołajskich poetów - pani Marii Cudnik, Ireny Kozak, Krystyny Ewy Głodek czy panów Jarosława Choromańskiego i Jana Gołębiewskiego.

Mieliśmy także wielką przyjemność przyjąć do swojego grona, jako członka Klubu Poezji, kolejną osobę piszącą wiersze, panią Elżbietę Borko, która po latach wróciła do Mikołajek z Nowego Jorku. Wiersze pani Elżbiety bardzo się wszystkim podobały, zachwycając nas swoją niezwykłą głębią i melodyjnością.

Trzeba również nadmienić, że spotkanie Mikołajskiego Klubu Poezji odbyło się w niezwykłej, nastrojowej scenografii, wśród rozstawionych na sztalugach obrazów i witraży, trwającej wystawy grupy malarskiej Pawła Gryki pt. „Światłem malowane”.

Wszystko to sprawiło, że ten niezwykły, przemiły wieczór w sali Biblioteki Miejskiej w Mikołajkach pozostanie na długo w naszej pamięci. Zapraszamy wszystkich sympatyków i miłośników poezji do mikołajskiego Klubu Poezji na nasze cykliczne, comiesięczne spotkania.

Krystyna Ewa Głodek

członkini Klubu Poezji

Czysta miłość

W miłości zanurz serce, bo to nią prosisz,

wnętrze twe przeniknie niby prawda żywa,

pragniesz jej by wypełnić pustkę, którą w sobie nosisz,

niech wypełni cię niezwykła, przeczysta, prawdziwa.



Pragnienie serc ludzkich wszystkich na tej ziemi,

bez niej studnię wyschłą zamiast serca mamy,

bez niej istniejemy w mroku zanurzeni,

sprawami bez znaczenia pustkę wypełniamy.



Czasem nasza droga staje się błotnista,

lgnie do nas pokusa, serce złem nasiąka,

jak ma wlać się w brudy miłość święta, czysta,

nie ma gdzie zamieszkać, po świecie się błąka.



A my choć spragnieni miłości jak wody,

oczy kierujemy w odwrotnym kierunku,

nie zaznamy ulgi, spełnienia, nagrody,

nie obmyje nas miłość w ziemskim wizerunku.



Płytka, oparta na zwykłej wymianie,

taka „nibymiłość”, próżna i zmysłowa,

w jaskrawych gadżetach jakże złudne trwanie,

a gdzież się ukryła ta bezwarunkowa?



To za nią tęsknimy, dla niej żyć pragniemy,

tej co to przetrwa najgroźniejsze burze,

bo tutaj na ziemi tylko istniejemy

dla miłości ukrytej w Kazaniu na Górze.

Krystyna Ewa Głodek