Trwają zapisy na bieg w hołdzie Żołnierzom Niezłomnym

Jest to największy w Polsce bieg pamięci. Jego celem jest oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP oraz popularyzacja wiedzy na ten temat. Bieg odbywa się przy okazji obchodzonego 1 marca Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych". W Mrągowie wydarzenie organizowane jest po raz siódmy.

W tym roku bazą imprezy będzie Hotel Mrągowo Resort & SPA. Oficjalne rozpoczęcie biegu odbędzie się o godz. 12.00. Najpierw biegaczy czeka obowiązkowy odcinek 1963 metry. To symboliczne nawiązanie do roku śmierci Józefa Franczaka, ps. "Lalek". Za pokonanie tego dystansu uczestnicy dostaną pakiet startowy (numer startowy, medal dla każdego biegacza, pamiątkowa koszulka, materiały promocyjne, miejsce do morsowania i wiele wiele innych atrakcji). Następnie chętni będą mogli przystąpić do drugiego biegu, tym razem na dystansie 7 km. - Podczas trwania całej imprezy będziemy gościć żołnierzy z 41. batalionu lekkiej piechoty z Giżycka, dzięki czemu będzie można odwiedzić stoisko Wojska Obrony Terytorialnej, zasięgnąć informacji oraz poznać ich funkcjonowanie od kuchni, gdyż "Terytorialsi" są "Zawsze gotowi, zawsze blisko" - zapowiadają organizatorzy biegu ze stowarzyszenia Patriotyczne Mrągowo.

Rejestracja online prowadzona jest online za pośrednictwem strony internetowej www.e-gepard.eu. Szczegółowe informacje można znaleźć na Facebooku Patriotyczne Mrągowo oraz na facebookowym wydarzeniu: BIEG TROPEM WILCZYM 2023 - Mrągowo - Bieg Pamięci Żołnierzy Niezłomnych!