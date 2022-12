14. Wojewódzki Przegląd Jasełek Środowiskowych Domów Samopomocy w Mrągowie

Organizatorem wydarzenia był, jak co roku, Środowiskowy Dom Samopomocy w Mrągowie. - To już 14. edycja naszego przeglądu - powiedziała nam Małgorzata Grzymkowska, kierownik ŚDS Mrągowo. - W tym roku przyjechało do nas 11. placówek z naszego województwa. Uczestnicy, oprócz jasełkowych przedstawień, przygotowali również świąteczne ciasta, bożonarodzeniowe poduszki i wianki. Dziękuje wszystkim za uczestnictwo w naszej imprezie i już zapraszam do Mrągowa za rok!

Wyniki konkursów

Najsmaczniejsze ciasto bożonarodzeniowe:

1 miejsce: ŚDS Ryn

2 miejsce: SDS Mrągowo

3 miejsce: ŚDS Olsztyn „Dedal”

Wyróżnienia: ŚDS Marcinkowo i ŚDS Ukta

Konkurs rękodzielniczy „Bożonarodzeniowa poduszka”:

1 miejsce: ŚDS Giżycko

2 miejsce: SDS Ryn

3 miejsce: ŚDS Marcinkowo



Wyróżnienia: ŚDS Wolnica i ŚDS Bartoszyce

Konkurs na wianek bożonarodzeniowy:



1 miejsce: ŚDS Bartoszyce

2 miejsce: SDS Piecki

3 miejsce: ŚDS Mikołajki

Wyróżnienia: ŚDS Ukta, ŚDS Prejłowo

Paweł Krasowski