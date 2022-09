Przenikanie równoległych światów wyrażone tańcem

„MOA” to opowieść o równoległych światach, które potrafią przenikać się we wspólnej, bliżej nieokreślonej przestrzeni. Jest to spotkanie nieoczywiste, a jednocześnie spójne i rzeczywiste, trzech indywidualnych osobowości.

„MOA” jest spektaklem, który częściowo powstał podczas lockdownu. Artystki najpierw spotykały się online. Tancerki pracowały w sali prób w Olsztynie, a choreografka – Gosia Mielech – w Poznaniu. Premiera materiału online odbyła się 19 grudnia 2020.

Podczas kolejnej, dwutygodniowej, stacjonarnej rezydencji w Olsztynie tancerki pracowały razem z choreografką nad powstałym wcześniej materiałem. Znacznie rozbudowały choreografię i stworzyły pełnowymiarowy spektakl, którego premiera miała miejsce w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie 31 października 2021.

Spektakl jest skierowany do dorosłych i młodzieży.

Reżyseria i choreografia: Gosia Mielech

Wykonanie i kreacja: Paulina Spiel/ Aleksandra Salej, Anna Janczarek, Marta Jakimicha

Opiekun artystyczny: Katarzyna Grabińska

Muzyka: Bartosz Smorągiewicz

Reżyseria światła: Jerzy Świtoń

Produkcja: Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA

Przy okazji spektaklu odbędą się warsztaty taneczne dla młodzieży.

Szczegółowe informacje o biletach można znaleźć na stronie internetowej MCK

org.