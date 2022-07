Rusza 41. Piknik Country & Folk w Mrągowie

W piątkowy wieczór (29.07.) wydarzeniem będzie specjalny koncert „Tribute To Hank Williams”, poświęcony wielkiej, historycznej postaci muzyki country - Hankowi Williamsowi i jego ponadczasowym przebojom (bo kto nie słyszał utworów „Jambalaya”, „Lovesick Blues”, czy „I Saw The Light”?). Usłyszymy w nim: Lonstara, Agatę Karczewską, Paulinę Wróblewską, Karolinę Jastrzębską, Michała Tokarskiego, Andrzeja Trojaka i Wojciecha Dudkowskiego. Zespół akompaniujący złożony będzie z muzyków Wheels of Steel i uzupełniony o instrumentalistów występujących gościnnie. Z niecierpliwością oczekiwać będziemy także na pojawienie się na mrągowskiej scenie wspaniale śpiewających Sióstr Melosik, laureatek koncertu Debiuty Festiwalu Opolskiego, które właśnie co wydały płytę z piosenkami utrzymanymi w stylu country pop. Ponadto, jak to jest w mrągowskim zwyczaju, koncert piątkowy otworzy Czarek Makiewicz z zespołem Koltersi, a posłuchamy także Zbyszka Hofmana i zespołu HLA4.

Zagranicznymi gwiazdami tegorocznego Pikniku będą znakomici artyści - George HAMILTON V (USA) i najlepszy europejski zespół muzyki country Music Road Pilots (Niderlandy).

Polską scenę country reprezentować będą każdego między innymi: Lonstar, Tomasz Szwed, Czarek Makiewicz, Zbigniew Hofman, Mariusz Kalaga, Janusz Nastarowicz, Wojciech Dudkowski, Andrzej Trojak.

29.07 (piątek), godz. 19.30:

- Czarek Makiewicz i Koltersi - 25 lat przeboju "Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa" cz. 1

- Music Road Pilots (Niderlany)

- George Hamilton V (USA)

- Karolina Lizer i "Promni" - "Letnie pląsy"

- Tribute To Hank Williams - m.in. Lonstar, Agat Karczewska, Paulina Wróblewska, Karolina Jastrzębska, Michał Tokarski, Andrzej Trojak i Wojciech Dudkowski

- Siostry Melosik

- Zespół HLA4

30.07 (sobota), godz. 19.30:

- Czarek Makiewicz i Koltersi - 25 lat przeboju "Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa" cz. 2

- Babsztyl

- Colorado Band - jubileusz 30-lecia zespołu

- Mariusz Kalaga z zespołem

- "To mój czas" - Klaudia Magica i goście: Agata Karczewska, Julia Szewczyk, Paulina Wróblewska i MarysiaB.

- Tribute To Kenny Rogers - m.in. Kasia Nova, Katarzyna Jurasz, Wojciech Dudkowski, Waldemar Wiśniewski, Mariusz Kalaga, Music Road Pilots

- Caroline & The Lucky Ones

- Ślad

Od lat głównemu festiwalowi towarzyszy bezpłatne wydarzenie - Piknik w Mieście. Jak wygląda tegoroczny program?

29.07 (piątek)

Plac Unii Europejskiej

17.00 Orkiestra Dęta Mrongovia

Otwarcie Pikniku w Mieście

18.00 WEST BAND

19.30 STREFA 50

21.30 R O Z E N

scena taneczna - pokazy i nauka tańca z Silesian Line Dance

30.07 (sobota)

Plac Unii Europejskiej

16.00 Hania Szałachowska & Krzysztof Matulewicz

16.30 BLUE JAY BIRD

18.15 CAROLINE & THE LUCKY ONES

20.00 ALABAMA BAND

21.30 - 24.00 DYSKOTEKA Z DJ-em

scena taneczna - pokazy i nauka tańca z Silesian Line Dance

31.07 (niedziela)

12.00 PARADA COUNTRY ulicami miasta

12.15 warsztaty taneczne przygotowujące do udziału w rekordzie Polski w tańcu liniowym z zespołem tanecznym RODEO / ul. Sobczyńskiego



Plac Unii Europejskiej

12.30 Wojtek DUDKOWSKI

13.00 TEREN C

14.30 13. Memoriał taneczny im. Andrzeja Fabisiaka - Rekord Polski w tańcu liniowym

15.00 ELECTRIC COWBOYZ

17.00 CEZARY MAKIEWICZ & KOLTERSI