Podniesie się jakość wody w kilku miejscowościach

Powstaną również dwie stacje podwyższania ciśnienia. Inwestycja zostanie zrealizowana pomiędzy Mrągowem, Popowem Salęckim, Szestnem i Wyszemborkiem. To spowoduje podniesienie jakości wody w tych miejscowościach, a także we wsi. Boże, która obecnie zasilana jest z hydroforni w Wyszemborku. Dzięki nowej sieci zwiększy się także ciśnienie wody, które stanowi obecnie spory problem dla mieszkańców.

W ramach tej inwestycji rozbudowany zostanie także wodociąg w Lasowcu wraz z budową stacji podwyższania ciśnienia na terenie miasta Mrągowo.



Finansowanie to 2.151.453,42 zł ze środków własnych Gminy Mrągowo oraz 5.225.000,00 zł pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. - Inwestycje są możliwe dzięki ogromnemu dofinansowaniu, jakie w ramach „Polskiego Ładu” udało się nam pozyskać. Co prawda kwoty poprzetargowe okazały się wyższe od oczekiwanych, ale i tak jestem zadowolony, że udało się znaleźć rzetelnego wykonawcę na tę inwestycję – mówi Piotr Piercewicz, wójt Gminy Mrągowo.

Nadzór inwestorski nad tą inwestycją prowadzić będzie Andrzej Kosecki. Prace ruszą już wkrótce i rozpoczną się od Mrągowa w kierunku Popowa Salęckiego. Ostateczne zakończenie inwestycji planowane jest na listopad 2023 roku.

Źródło: Gmina Mrągowo