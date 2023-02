Jedynka na szczycie! Klub z Morąga liderem II ligi, do tego wygrał w plebiscycie "Gazety Olsztyńskiej"

• Jedynka Kodo Morąg — Sambor Latocha Agropom Tczew 33:27 (14:14)

JEDYNKA: Plak, Zalewski — Kozłowski 12, Rogala 6, Buluk 4, Sowiński 4, Idzikowski 3, Robak 3, Jastrzębski 1, Liszewski, Latarski, Golon, Frydrychowicz, Giżyński, Cudzewicz, Deptuła,

To był niezwykle udany weekend dla klubu z Morąga. W pierwszym meczu po długiej, bo trwającej aż dwa miesiące przerwie w rozgrywkach, Jedynka na swoim parkiecie pokonała dotychczasowego lidera Sambora Tczew. Dzięki temu drużyna trenera Krzysztofa Farjaszewskiego po raz pierwszy w historii awansowała na 1. miejsce w tabeli II ligi. Gdy morążanie sięgali po bardzo cenne trzy punkty, to w tym momencie w Olsztynie podczas uroczystej gali podsumowującej plebiscyt sportowy "Gazety Olsztyńskiej" ich klub po raz drugi z rzędu okazał się zwycięzca tej zabawy w swojej kategorii (o tym w tekście poniżej).

Trener Farjaszewski wie, komu w pierwszej kolejności podziękować za sobotnią wiktorię. — Nasi kibice to nasz 8 zawodnik, nie ma ani grama przesady w tym stwierdzeniu — uważa szkoleniowiec aktualnego lidera II ligi.

— Nasi fani zawsze w komplecie zapełniają trybuny hali w Morągu w trakcie naszych meczów. Swoim żywiołowym, trwającym non stop dopingiem bardzo nas wspierają, motywują, dodają sił, co też znajduje odzwierciedlenie w wynikach. Zauważyłem, że nawet tak doświadczone zespoły jak Sambor właśnie, nie potrafią sobie poradzić z taką presją płynącą z trybun. Zresztą, mało kto by sobie poradził. Kibice Jedynki to już teraz polska ekstraklasa — ocenia Farjaszewski.

Rzeczywiście, Jedynka może liczyć na wsparcie swoich fanów jak mało który klub, zwłaszcza na poziomie II-ligowym. Ale jednak ktoś jeszcze te bramki musi rzucać, a przede wszystkim — ktoś musi bronić. W piłce ręcznej, podobnie jak np. w koszykówce czy futsalu, kluczem do odnoszenia zwycięstw jest szczelna i mocna obrony. I to właśnie dobra postawa pod własną bramką zadecydowała przede wszystkim o tym, że Jedynka ograła dotychczasowego lidera i teraz sama zasiada w tym fotelu.

— Sambor to bardzo doświadczona ekipa, która gra z sobą w prawie niezmienionym składzie już od wielu sezonów. Styl tej drużyny oparty jest na silnej obronie. Wiedzieliśmy więc, że żeby wygrać z zespołem z Tczewa sami także musimy bez zarzutu spisywać się w defensywie. To nam się udało w stu procentach, a kluczem do wygranej była w tym przypadku bardzo dobra gra obronna "jeden na jeden", w ten sposób wyeliminowaliśmy największe atuty gości — dodaje trener.

Jedynka już po 7 minutach gry prowadziła z Samborem 6:2, jednak potem tczewianie dogonili gospodarzy i pierwsza połowa zakończyła się ostatecznie remisem (po 14). Za to w drugiej zespół z Morąga jak już się rozpędził, to się zatrzymał dopiero wraz z ostatnią syreną. Jedynka wygrała 33:27, a najwięcej razy na listę rzucających wpisał się Grzegorz Kozłowski, który zdobył aż 12 bramek.

>> W najbliższej kolejce morążanie grają na wyjeździe w Olsztynie — w sobotę (25 lutego) w derbach województwa warmińsko-mazurskiego zmierzą się z drugą drużyną Szczypiorniaka. Co ciekawe, nie będą to jedyne wojewódzkie derby do jakich dojdzie w ten weekend w Olsztynie, bowiem pierwsza ekipa Szczypiorniaka zagra także u siebie I-ligowy pojedynek z Szynaka Meble Jeziorakiem Iława.

* Wyniki 12. kolejki II ligi: AZS Fahrenherit Gdańsk - Pogoń Handball Szczecin 23:33 (12:16), BSMS Bartoszyce - NLO SMS ZPRP II Kwidzyn 26:34 (13:20), Handball Czersk - AZS UKW Bydgoszcz 28:33 (12:16), Wybrzeże Gdańsk - Szczypiorniak II Olsztyn 32:30 (15:16), MTS Kwidzyn - Czarni Olecko 51:24 (21:14)

II LIGA

1. Jedynka 32 407:318

2. AZS UKW 31 438:340

3. Sambor 30 409:322

4. Pogoń 27 391:346

5. MTS Kwidzyn 23 362:309

6. SMS II 21 404:357

7. Wybrzeże 15 399:386

8. Czersk 12 341:341

9. BSMS 10 314:345

10. AZS Gdańsk 9 300:371

11. Szczypiorniak II 3 305:449

12. Czarni 3 313:499

JEDYNKA KODO MORĄG KLUBEM ROKU 2022!



Marek Smutek (Jedynka Kodo Morąg) i Agnieszka Weder-Grygielewicz, dyrektor ds. marketingu i sprzedaży „Gazety Olsztyńskiej” (fot. Zbigniew Woźniak)

Drugoligowiec z Morąga drugi raz z rzędu — dodajmy, z olbrzymią przewagą — został Klubem Roku w corocznym plebiscycie "Gazety Olsztyńskiej".

— Był to burzliwy rok — przyznaje prezes Jedynki Kodo Krzysztof Urbaszek. — Wiele się wydarzyło, ale były to same fajne historie. Zacznę od tego, że na meczach zawsze mamy pełną halę żywiołowo dopingujących kibiców. W takich warunkach zawodnikom po prostu chce się grać, no i grają, bo w rundzie jesiennej przegraliśmy tylko jeden mecz, dzięki czemu po 11 kolejkach mamy zaledwie jeden punkt straty do Sambora — mówił Krzysztof Urbaszek jeszcze przed wygranym spotkaniem z drużyną z Tczewa.

— Reasumując, w klubie fajnie się dzieje, co jest też efektem zaangażowania Emila Kopówki, właściciela firmy KODO. Ale pojawiają się nowi ludzie, którzy po prostu chcą być częścią tego całego wydarzenia, bo nasze mecze w Morągu są właśnie wydarzeniem. Przychodzi weekend i w miasteczku jest poruszenie, ponieważ w sobotę lub niedzielę Jedynka gra mecz. I za każdym razem widzimy na trybunach nowych ludzi, często są to rodzice naszych uczniów, którzy też „zarazili się” piłką ręczną. W tym momencie muszę wyjaśnić, że w naszej szkole, czyli SP 1, utworzyliśmy IV klasę sportową. No i dzieciaki już mają pierwsze sukcesy: niedawno w Olsztynie wygrali turniej towarzyski, a dzień później w Gdańsku zajęli trzecie miejsce, chociaż byli rok młodsi od rywali. Wygraliśmy tam m.in. z Wybrzeżem prowadzonym przez Mateusza Jachlewskiego [wicemistrz świata z 2007 roku - red.], co było dla nas dodatkową satysfakcją. Trenerem i szkolnym wychowawcą tej klasy jest Krzysztof Farjaszewski, który jednocześnie prowadzi nasz drugoligowy zespół. Mamy więc nadzieję, że za kilka lat te dzieci zasilą pierwszą drużynę, być może już w I lidze — kończy z nadzieją w głosie prezes Urbaszek.

* Czołówka głosowania: 1. Jedynka KODO Morąg, 2. Szczypiorniak Olsztyn, 3. OKPR Warmia Olsztyn.

zico, dryh

m.partyga@gazetaolsztynska.pl