Jedynka dalej rozpędzona! Morążanie wygrali derby, teraz czas na najważniejszy mecz w roku

• Czarni Olecko — Jedynka Kodo Morąg 30:48 (11:20)

CZARNI: Zakrzewski — Romotowski 7, Siemiaszko 5, Muszyński 4, Tylman 3, Dorochowicz 3, Łapiński 3, Barszczewski 3, Grudzień 2, Lazarski, Boenig, Chajęcki, Chodukiewicz, Szydłowski,

JEDYNKA: Plak, Zalewski — Rogala 9, Kozłowski 7, Idzikowski 7, Giżyński 5, Buluk 5, Liszewski 4, Robak 3, Latarski 2, Kopówka 2, Frydrychowicz 2, Golon 1, Pecyna 1, Karwowski, Gulczyński,

"II-ligowa drużyna z Morąga jest niepokonana od ośmiu spotkań! W ostatniej kolejce Jedynka wygrała z Handballem Czersk." To fragment naszego poprzedniego artykułu traktującego o występach Jedynki w sezonie 2022/23. Wyliczanka i seria trwają dalej — w sobotę zespół trenera Krzysztofa Farjaszewskiego pokonał na wyjeździe Czarnych Olecko i na liście ma już dziewięć wygranych z rzędu! Nie ma co, mocno rozbudzony apetyt na punkty mają w tych rozgrywkach szczypiorniści z Morąga.

Faworytem w derbach województwa warmińsko-mazurskiego była rzecz jasna Jedynka, która zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Z kolei Czarni są po drugiej stronie ligowej klasyfikacji i okupują przedostatnią, 11. lokatę. Różnica z tabeli miała przełożenie na boiskowe wydarzenia, bo już po pierwszej połowie morążanie prowadzili 11:20. Dziewięć bramek różnicy to sporo, jednak ten dystans można jeszcze odrobić. W Olecku stało się jednak dokładnie odwrotnie i Jedynka kończyła mecz z przewagą dwukrotnie większą, niż po pierwszej części pojedynku. Wynik 30:48 nie pozostawia złudzeń, kto był tego dnia mocniejszy i kto miał dobre humory w sobotni późny wieczór. W derbowym pojedynku najwięcej bramek dla Jedynki rzucił Dominik Rogala (9).

Przed drużyną trenera Krzysztofa Farjaszewskiego najważniejszy mecz tego roku. W najbliższą sobotę (17 grudnia) Jedynka podejmie ekipę AZS UKW Bydgoszcz. Lider przyjeżdża na teren trzeciej — na ten moment — siły w lidze, przed nami zatem spotkanie na szczycie ligowej tabeli. Początek meczu, który rozegrany zostanie tradycyjnie w sali sportowej gimnazjum nr 1 w Morągu, o godzinie 16.00. Wstęp jest bezpłatny!

Sobota będzie dla środowiska szczypiorniaka z Morąga okazją nie tylko do emocjonowania się meczem II ligi i kibicowania Jedynce, ale także do wspólnego spotkania świątecznego kibiców z zawodnikami., jak już wspominaliśmy podczas ostatniego spotkania domowego, po naszym meczu z AZS UKW Bydgoszcz serdecznie Was wszystkich zapraszamy do Restauracji Siwy Żuraw, gdzie o godzinieodbędzie sięwszystkich sympatyzujących z naszym klubem — informuje Jedynka w swoich social mediach