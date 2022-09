Jedynka Morąg zaczyna nowy sezon. Cel? Pierwsza trójka!

W grupie pomorskiej II ligi w rozpoczynającym się w tym tygodniu nowym sezonie zagra 12. drużyn (pełna lista poniżej) — ostatnią, która zgłosiła się do rozgrywek jest MTS Kwidzyn. W tym gronie mamy także, po raz kolejny, reprezentantów województwa warmińsko-mazurskiego: drugą drużynę Szczypiorniaka Olsztyn (pierwsza gra w I lidze), BSMS Bartoszyce, wspomnianą już Jedynkę Morąg oraz debiutującą w tych rozgrywkach ekipę Czarnych Olecko, której w poprzednim sezonie jeszcze nie było w tej klasie rozgrywkowej. — To kolejny sygnał, iż ten ośrodek nie ma zamiaru spocząć na laurach, jakim był awans do finałów w kategorii młodzików. Teraz Czarni będą zbierać cenne doświadczenie na seniorskich parkietach, które z pewnością zaprocentuje w przyszłości — czytamy na portalu Warmińsko-Mazurskiego Okręgowego Związku Piłki Ręcznej.

Młodzież Czarnych będzie więc zbierała szlify, z kolei Jedynka to już zaprawiona w II-ligowych bojach ekipa. W poprzednim sezonie drużyna z Morąga spisywała się co najmniej dobrze, a w rundzie rewanżowej — bardzo dobrze. Dość powiedzieć, że na swoim terenie zespół trenera Krzysztofa Farjaszewskiego odniósł same zwycięstwa. Ostatecznie zabrakło tylko punktu, by zająć czwarte miejsce w klasyfikacji końcowej.

Nowy sezon to nowe nadzieje, a w przypadku Jedynki — także nowe, sięgające już wyżej, cele do osiągnięcia. W Morągu nie mówią głośno o włączeniu się do walki o awans, za to szkoleniowiec II-ligowca przyznaje nam otwarcie: — Gramy o jak najlepszy wynik w każdym meczu, ale i na koniec sezonu. Nie ukrywamy, że celujemy w pierwszą trójkę. Chcemy tym razem zakończyć sezon na podium, co oznaczałoby, że z roku na rok poprawiamy swoją pozycję. Taką właśnie drogą rozwoju chcemy iść — mówi Krzysztof Farjaszewski, z którym rozmawialiśmy także o letnim okresie przygotowań i sparingach rozegranych przed startem sezonu.

Jedynka treningi rozpoczęła w pierwszym tygodniu sierpnia, czyli o dwa tygodnie szybciej, niż np. w poprzednim roku. Początkowo pierwsze zajęcia nastawione były na budowę siły, wytrzymałości itd.

— Skupiliśmy się wówczas na tych elementach, zostawiając na później odpowiednie zgrywanie zawodników i konkretnych formacji — tłumaczy szkoleniowiec zespołu z Morąga.

A jeśli chodzi o ruchy transferowe, to tych nie brakowało. W kadrze Jedynki na sezon 2022/23 jest sześciu nowych zawodników (Adam Cudzewicz, Piotr Deptuła, Jakub Frydrychowicz, Marcin Pecyna, Mateusz Plak i Mikołaj Sowiński), do tego do zespołu doszło dwóch klubowych wychowanków, którzy zadebiutują w ekipie seniorskiej. To Miłosz Gulczyński i Jakub Kopówka. W Morągu — jak widać — nie tylko myślą o wzmacnianiu kadry zawodnikami spoza miasta, ale także dbają o własny narybek.

Jedynka rozegrała dwa sparingi i jeden turniej towarzyski — w Bartoszycach, gdzie wygrała. Na początek test-meczów była jednak porażka z I-ligowym Usarem Kwidzyn 40:26 (17:11).

— To był początek przygotowań, przyszło wówczas do nas kilku nowych zawodników i naturalną koleją rzeczy trzeba było zgrywać ten zespół — mówi trener Farjaszewski. — Wynik końcowy nie odzwierciedla tego, co działo się w meczu przez cały jego przebieg. W rzeczywistości trzymaliśmy się dość blisko naszych rywali, jeśli chodzi o wynik, jednak ostatnie 10 minut to była już radosna piłka ręczna. Każdy chciał rzucić bramkę no i skończyło się porażką różnicą 14 trafień — relacjonuje szkoleniowiec.

Kolejną grą kontrolną było spotkanie ze Szczypiorniakiem Olsztyn (także I liga). Tu również przeciwnicy byli górą — 26:37 (13:19). Jedynka w swoich mediach klubowych zwracała uwagę na fakt, że zespołowi brakuje jeszcze odpowiedniego zgrania i skuteczności, jednocześnie dziękując swoim kibicom za wielkie wsparcie w tym spotkaniu.

— Mecze, nawet sparingowe, z drużynami z Olsztyna są dla nas dość specyficzne. Zawodnicy zespołów przeważnie znają się dobrze, albo nawet bardzo dobrze i w trakcie takich pojedynków — zupełnie niepotrzebnie — próbują coś sobie udowodnić nawzajem. A piłka ręczna to gra zespołowa — tak ten test-mecz ocenia Krzysztof Farjaszewski.

Ostatnim akordem, jeśli chodzi o granie przed sezonem, był turniej o puchar burmistrza Bartoszyc, w którym rywalizowały cztery zespoły. Dla każdego z nich udział w imprezie był elementem przygotowań do sezonu ligowego. W półfinałach Szczypiorniak Olsztyn, który wystawił przede wszystkim juniorów, przegrał z Jedynką 25:28 (12:12), natomiast BSMS Bartoszyce musiała uznać wyższość Szczypiorniaka Dąbrowa Białostocka — goście zwyciężyli 27:26 (13:11). W finale morążanie ograli szczypiornistów z Dąbrowy Białostockiej 31:27 (15:11).

Do Jedynki trafiły także nagrody indywidualne: MVP turnieju został pozyskany przed tym sezonem Mikołaj Sowiński, a najlepszym bramkarzem rozgrywek wybrano Mateusza Plaka.

Sparingi sparingami, najważniejsza jednak i tak jest liga. A ta rozpoczyna się już w czwartek 22 września — w pierwszej kolejce zespół z Morąga gra na wyjeździe, początek pojedynku z Samborem Tczew o 19.30. Przed swoją, bardzo docenianą przez drużynę publicznością, zespół Krzysztofa Farjaszewskiego zaprezentuje się w sobotę 1 października, kiedy to w hali sportowej gimnazjum nr 1 w Morągu podejmie drugą drużynę Szczypiorniaka Olsztyn. Początek tego meczu o 18.00.

ZAGRAJĄ W II LIDZE W SEZONIE 2022/23:

• AZS Fahrenheit Gdańsk

• SPR Wybrzeże Gdańsk

• Sambor Latocha Agropom Tczew

• Pogoń Handball Szczecin

• SMS ZPRP II Kwidzyn

• MTS Kwidzyn

• Czarni Olecko

• Handball Czersk

• AZS UKW Bydgoszcz

• Szczypiorniak II Olsztyn

• BSMS Bartoszyce

• Jedynka Kodo Morąg

KADRA JEDYNKI MORĄG NA SEZON 2022/23:

Bartosz Bartnicki, nr 13

Patryk Buluk, nr 24

Adam Cudzewicz, nr 17 (przyszedł)

Piotr Deptuła, nr 18 (przyszedł)

Jakub Frydrychowicz, nr 11 (przyszedł)

Grzegorz Giżyński, nr 15

Patryk Golon, nr 10

Miłosz Gulczyński, nr 14 (debiut — wychowanek)

Bartosz Idzikowski, nr 7

Adam Jastrzębski, nr 3

Piotr Karwowski, nr 8

Jakub Kopówka, nr 6 (debiut — wychowanek)

Grzegorz Kozłowski, nr 9

Dominik Latarski, nr 4

Mateusz Liszewski, nr 2

Jakub Majek, nr 20

Marcin Pecyna, nr 23 (przyszedł)

Mateusz Plak, nr 31 (przyszedł)

Norman Robak, nr 19

Dominik Rogala, nr 25

Mikołaj Sowiński, nr 12 (przyszedł)

Adrian Zalewski, nr 33

Odeszli przed sezonem:

Karol Kosiński, Damian Koprowski, Gustaw Bartnicki, Janusz Bartnicki,

zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl