Drużyna z Superligi przyjeżdża do Morąga! W piątek mecz Jedynka — Torus Wybrzeże Gdańsk

PIŁKA RĘCZNA\\\ Jedynka sezon 2021/22 zakończyła na piątym miejscu II ligi. Jeżeli ktoś myśli, że to koniec emocji w Morągu, to się myli. Przed Jedynką jeszcze sparingowe spotkanie z Wybrzeżem Gdańsk, przedstawicielem Superligi.

Mecz zostanie rozegrany w piątek 20 maja o godzinie 18:00 w hali przy ul. Mickiewicza 25.

Drużyna z Morąga w rundzie rewanżowej nie zaznała żadnej porażki w spotkaniach domowych. Nie ma co się dziwić, bo zawsze mogą liczyć na olbrzymie wsparcie fanów, którzy tworzą wspaniałą atmosferę.

Działacze klubu starają się jak mogą, żeby promować szczypiorniak w Morągu, m.in. właśnie po to na koniec sezonu Jedyna Kodo Morąg zagra sparingowe spotkanie z przedstawicielem Superligi, Wybrzeżem Gdańsk.

— W Morągu zebrała się fajna grupa pasjonatów szczypiorniaka z chęciami do działania i mnóstwem ciekawych pomysłów — mówi Adam Malina, spiker podczas domowych spotkań Jedynki. — Stwierdziliśmy, że skoro wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku to warto na koniec tych udanych rozgrywek postawić wisienkę na torcie — dodaje.

To nie pierwszy taki mecz pokazowy w Morągu, bo w kwietniu Jedynka sparowała z czołową drużyną Ligi Centralnej, KPR-em Legionowo. Goście wygrali zdecydowanie 44:17, ale to nie miało znaczenia, bo fani byli zachwyceni otoczką spotkania. Pobity został rekord frekwencji. Na 20 minut przed rozpoczęciem tego spotkania organizatorzy musieli dostawiać krzesełka, bo trybuny były już zapełnione.

— Hala pękała w szwach, a ludzie bawili się znakomicie i o to w tym wszystkim chodziło — mówi Malina. — Teraz mając na celu dalszą promocję piłki ręcznej w naszym regionie postanowiliśmy spróbować zaprosić zespół z najwyższej klasy rozgrywkowej. Zawita do nas przedstawiciel PGNiG Superligi, Torus Wybrzeże Gdańsk. Chciałbym podziękować Paulinie Dajdzie z gdańskiego klubu, dzięki której udało się to wszystko spiąć. Wraz z drużyną z Gdańska przyjadą dwie maskotki, które będą zabawiać kibiców. To Lew Arco oraz Mewa Airnest z Portu Lotniczego w Gdańsku im. Lecha Wałęsy — tłumaczy spiker z Morąga.

Co jeszcze czeka na kibiców? — Będzie też specjalne stoisko z malowaniem twarzy. Ponadto tradycyjnie będziemy mieli konkurs z atrakcyjnymi nagrodami, a dla najbardziej aktywnych kibiców będą do zdobycia klubowe gadżety, których mamy coraz więcej oraz słodkie upominki — dodaje Malina.

— Nie zabraknie również nowo powstałego klubu kibica, który pod przewodnictwem Łukasza Krajewskiego robi niesamowite zamieszanie na trybunach. Mogę śmiało powiedzieć, że takich fanów może nam pozazdrościć niejeden klub z PGNiG Superligi — kończy z dumą przedstawiciel klubu z Morąga.

Wstęp na wydarzenie jest darmowy, zapraszamy w piątek przed 18.00 do hali sportowej w Morągu.

Emil Marecki