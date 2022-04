Kolejna wygrana drużyny z Morąga. Jedynka jest już czwarta w tabeli II ligi

Autoinwest Wybrzeże Gdańsk — Jedynka Kodo Morąg 32:34 (12:15)

JEDYNKA: Majek, Zalewski, J. Bartnicki — Idzikowski 9, Kozłowski 8, Rogala 4, Jastrzębski 4, Karwowski 3, Liszewski 2, Robak 2, Golon 1, B. Bartnicki 1, Latarski, Koprowski, G. Bartnicki, Giżyński,

Za drużyną z Morąga trudny i nerwowy pojedynek. W trakcie pierwszej połowy, a zwłaszcza na jej początku, Jedynka potrafiła zbudować małą przewagę, jednak gospodarze szybko doprowadzali do remisu. Pod koniec pierwszej połowy zespół trenera Krzysztofa Farjaszewskiego potrafił wypracować trzybramkową zaliczkę. — Co z tego jednak, jak zaraz po przerwie Wybrzeże ponownie nas dogoniło — zauważa szkoleniowiec Jedynki.

— W trakcie drugiej połowy wynik często oscylował w okolicach remisu, na szczęście pod koniec meczu przeważyliśmy szalę wygranej na swoją stronę. Wprowadziliśmy zmiany w ataku, a nasz obrotowy Norman Robak rzucił dwie bardzo ważne bramki. Ostatecznie wygraliśmy 32:34 — relacjonuje trener Farjaszewski.

Po tym zwycięstwie drużyna z Morąga awansowała na czwarte miejsce w tabeli. W 19 kolejce Jedynka ma w planach mecz z Pogonią Szczecin na swoim terenie, jednak być może goście będą jeszcze chcieli przełożyć to spotkanie na inny, późniejszy termin.



Z INNYCH BOISK:

AZS Fahrenheit Gdańsk — Jeziorak Iława 30:30, k. 3:4, (16:15)

JEZIORAK: Prorok, Dudek, Pająk — Karol Cichocki 14, Jaworski 5, P. Dembowski 3, Szczawiński 3, J. Dembowski 2, Jadanowski 2, Zembrzycki 1, Kacper Cichocki, Malinowski, Rasztęborski, Żurawski, Minder,

Bramka za bramkę, tak wyglądało to spotkanie w dużej części. — Zagraliśmy dobrze w ataku, w obronie trochę gorzej, ale też na odpowiednim poziomie — ocenia Marek Woronowicz, trener Jezioraka. — Gdy w pewnym momencie odskoczyliśmy rywalom na trzy, cztery bramki, to zespół z Gdańska zaczął kryć naszych zawodników systemem "każdy swego" i szybko doprowadził do remisu — relacjonuje szkoleniowiec iławskiej drużyny.

O losach spotkania decydowały rzuty karne. Goście nie wykorzystali tylko pierwszej próby, w pozostałych czterech byli już skuteczni. Z kolei AZS Fahrenheit nie rzucił bramek w dwóch ostatnich seriach (ostatni rzut wybronił bramkarz Jezioraka, Marcin Prorok) i to iławianie okazali się zwycięzcami tego spotkania.

— Trzeba docenić te dwa punkty za wygraną po karnych w taki sam sposób jak trzy, za zwycięstwo w regulaminowym czasie. To zawsze dwa, a nie jeden punkt lub, co gorsza, zero — zauważa trener Woronowicz.

W 19 kolejce Jeziorak ponownie zagra na wyjeździe, tym razem wybiera się na mecz z Handballem Czersk (sobota 9 kwietnia, 17.00).

BSMS Bartoszyce — Sambor Latocha Agropom Tczew 22:31 (12:13)

Najwięcej bramek dla BSMS: Filip Tokarz 12

Pierwsza połowa to ambitna gra gospodarzy, którzy utrzymywali "kontakt wzrokowy" z liderem, czyli ich strata wynosiła zaledwie jedną lub dwie bramki. Co prawda po 12 minutach Sambor wreszcie odskoczył na trzy trafienia (9:6), ale po dwóch rzutach Tokarza i jednym Możejki bartoszyczanie błyskawicznie odrobili straty.

Ostatecznie do przerwy goście wygrywali tylko 13:12, jednak ich przewaga mogła być większa, bowiem zmarnowali dwa rzuty karne. W drugiej połowie wyrównana walka toczyła się do 43. minuty, gdy po rzucie niezawodnego Tokarza gospodarze przegrywali jedynie 18:19. Niestety, ostatnie 17 minut goście wygrali 12:4, m.in. dwa razy zdobyli po cztery bramki z rzędu.

Teraz ekipę z Bartoszyc czeka mecz z AZS UKW Bydgoszcz na wyjeździe (niedziela 10 kwietnia, 17.00).

POZOSTAŁE WYNIKI 18 KOLEJKI:

Pogoń Handball Szczecin — Handball Czersk 38:29 (17:14)

MKS II Grudziądz — AZS UKW Bydgoszcz 0:10 (walkower)

pauza: Szczypiorniak II Olsztyn

II LIGA

1. Sambor 47 536:44

2. Jeziorak* 44 541:381

3. AZS Gdańsk 36 532:461

4. Jedynka 30 479:457

5. Czersk** 30 446:461

6. Pogoń 27 470:472

7. Wybrzeże 25 474:453

8. Bydgoszcz* 20 459:440

9. BSMS 12 418:482

10. Szczypiorniak II 4 391:536

11. MKS II 4 265:426

* mecz mniej

** mecz więcej

