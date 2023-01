Poseł Zbigniew Babalski interweniuje do Głównego Inspektora Pracy w sprawie zwolnienia Dariusza Kawki

Dariusz Kawka jest przewodniczącym Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” IKEA Industry Lubawa, delegatem Europejskiej Rady Zakładowej IKEA Industry i jednocześnie radnym Miasta Lubawa. Od wielu lat działa na rzecz pracowników firmy IKEA w Lubawie, a także na rzecz mieszkańców Lubawy. Działalność związkowa nie jest prostym zajęciem, może prowadzić do trudnych relacji z pracodawcą. I tak, delikatnie mówiąc, było w tym przypadku. IKEA Industry Lubawa rozwiązała umowę o pracę z przewodniczącym Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność”.

Interwencję podjął przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, który zwrócił się do prezesa spółki IKEA Industry AB oraz do Ambasady Szwecji w Polsce w obronie zwolnionego przewodniczącego NSZZ „Solidarność” IKEA Industry Lubawa Dariusza Kawki.

Nad sprawą Kawki pochylił się także poseł Zbigniew Babalski, który skierował pismo do Głównego Inspektora Pracy.

"Zwracam się do Pani Inspektor, by w trybie pilnym, z uwagi na powagę zdarzenia oraz jego niespodziewany przebieg, odnieść się do przedstawionej sytuacji i w razie dopatrzenia się uchybień, zastosować odpowiednie środki celem jego naprawienia" — czytamy w piśmie skierowanym przez posła Babalskiego do Katarzyny Łażewskiej - Hrycko Głównego Inspektora Pracy. Do prośby, poseł dołączył obszerny opis wydarzeń związanych z okolicznościami zwolnienia Kawki.

Wiadomo, że kontrola jest przeprowadzana, poseł Babalski zapewnia, że poinformuje o jej wynikach.

Do tematu wrócimy.

red.

lubawa@gazetaolsztynska.pl