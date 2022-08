Ostatni weekend wakacji na lokalnych drogach

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Iławie każdego dnia czuwają nad bezpieczeństwem na drogach tak też było podczas minionego ostatniego wakacyjnego weekendu. Mimo podwyższonych kar za brak uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym czy przekroczenie dopuszczalnej prędkości a także jazdę pod działaniem alkoholu policjanci nadal zatrzymują nieodpowiedzialnych kierujących, którzy nie stosują się do obowiązujących przepisów.

Pierwszego kierującego zatrzymali policjanci w sobotę (27.08.2022 r.) w Zalewie. Mężczyzna kierował rowerem mając 0,3 promila alkoholu w organizmie. 48 – latek został ukarany mandatem za popełnione wykroczenie.

Tymczasem w gminie Susz funkcjonariusze zatrzymali 38 – latka. Mężczyzna jechał również rowerem w stanie nietrzeźwości. Badanie alkomatem wskazało 3,6 promila alkoholu w organizmie. Mieszkaniec gminy Susz również został ukarany mandatem.

Pół godziny później również na terenie gminy Susz policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierującego rowerem. W tym przypadku okazało się, że 41 – latek kierował jednośladem mając ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze ustalili również, że ma aktywny sądowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami rowerowymi.

Natomiast w gminie Iława policjanci zatrzymali 27 – latka. Mieszkaniec gminy Iława również kierował samochodem będąc pod działaniem alkoholu. Badanie alkomatem wskazało 3 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna również został ukarany mandatem za popełnione wykroczenie.

Także w Lubawie tylko, że już na terenie jednej ze stacji benzynowych 64 – latek kierując vw cofając uderzył w drugiego vw. W trakcie czynności okazało się co było przyczyną takiego zachowania mężczyzny. Mieszkaniec powiatu ostródzkiego kierował samochodem nie posiadał uprawnień do kierowania samochodem ale za to miał 1,7 promila alkoholu w organizmie.

Kolejny nieodpowiedzialny kierujący został zatrzymany w Sampławie. 54 – latek jechał toyotą z prędkością 107 km/h w terenie zabudowanym. Mężczyzna został ukarany mandatem, jego konto powiększyło się o 10 pkt. karnych oraz stracił prawo jazdy na 3 miesiące.

Natomiast w niedzielę (28.08.2022 r.) w Suszu policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego audi. Funkcjonariusze wylegitymowali kierującego, sprawdzili go w policyjnych systemach oraz skontrolowali jego stan trzeźwości. Okazało się, że 39 – latek ma zatrzymane prawo jazdy i nie może dalej kontynuować jazdy.

źródło: KPP Iława

red.

lubawa@gazetaolsztynska.pl