Zabezpieczyli niewybuchy z czasów II wojny światowej. Jeden w Lubawie

Policjanci z Iławy zabezpieczali miejsca znalezienia niewybuchów pochodzących najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej. Zostały on znalezione podczas łowienia ryb czy prac polowych na terenie powiatu iławskiego. Niewybuchy zabrali saperzy z JW. z Lidzbarka Warmińskiego. Niebezpieczne znaleziska zostaną zneutralizowane na poligonie.

O pierwszym niewybuchu oficer dyżurny iławskiej policji został poinformowany w piątek (5.08.2022 r.) Zgłaszający oświadczył, iż jego pracownica będąc na rybach wyłowiła przedmiot przypominający swym wyglądem niewybuch. Na miejsce pojechali policjanci z nieetatowej grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego Komendy Powiatowej Policji w Iławie, którzy oświadczyli, że jest to granat moździerzowy kal. 82mm. Przedmiot ten najprawdopodobniej pochodzi z czasów II wojny światowej. Do czasu zabrania przez saperów z JW z Lidzbarka Warmińskiego pocisk pilnowali policjanci.

O kolejnym niewybuchu policjanci zostali poinformowani w niedzielę (7.08.2022 r.). Zgłaszający oświadczył, że podczas prac polowych znalazł pocisk pochodzący prawdopodobnie z czasów II wojny światowej. Na miejsce przyjechali policjanci z nieetatowej grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego Komendy Powiatowej Policji w Iławie, którzy oświadczyli, że jest to pocisk artyleryjski przeciwpancerny kal. 100 mm. Dodając, że przedmiot ten najprawdopodobniej pochodzi również z czasów II wojny światowej.

Tymczasem w poniedziałek (8.08.2022r.) w Lubawie także podczas prac polowych znaleziono pocisk pochodzący prawdopodobnie z czasów II wojny światowej. Tutaj również pojechali policjanci z nieetatowej grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego Komendy Powiatowej Policji w Iławie. Oświadczyli oni, że jest to pocisk artyleryjski kal. 76 mm. Dodając, że przedmiot ten najprawdopodobniej pochodzi z czasów II wojny światowej.

Wszystkie niebezpieczne znaleziska do czasu zabrania ich przez saperów z JW z Lidzbarka Warmińskiego pilnowali policjanci. Zostaną one zneutralizowane na poligonie.

Przypominamy !!!

W przypadku znalezienia niewybuchu należy natychmiast powiadomić o tym fakcie Policję. W żadnym wypadku nie dotykajmy, nie przenośmy tych przedmiotów. W miarę możliwości oznaczmy miejsce, w którym znajdują się niewybuchy, nie dopuśćmy by inne osoby naraziły się na niebezpieczeństwo.

