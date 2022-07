Kolejna grupa oszustów rozbita. Sprzedawali towar, którego nie mieli

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, ustalili i doprowadzili do zatrzymania trzech osób trudniących się oszustwami internetowymi. Zatrzymani 24, 25 i 30-latek z oferowania do sprzedaży towaru, którego w rzeczywistości nie posiadali, stworzyli sobie stałe źródło dochodu. Do sądu wpłynął akt oskarżenia – mężczyznom przedstawiono łącznie 33 zarzuty. Zgodnie z kodeksem karnym grozi im teraz kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci zajmujący się walką z przestępczością gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie w wyniku pracy operacyjnej ustalili sprawców internetowych oszustw. Na podstawie zawiadomień od pokrzywdzonych funkcjonariusze dotarli do trzech mężczyzn w wieku 24, 25 i 30 lat, którzy od 2020 roku na portalach aukcyjnych oferowali do sprzedaży przedmioty, których w rzeczywistości nie posiadali. Mężczyźni oferowali do sprzedaży takie rzeczy jak: przyczepy kempingowe, quady, maszyny do oklejania, ciągniki rolnicze, przyczepy leśne, piły, auta czy łodzie. Poszkodowani po wpłacie zaliczek nie doczekali się zamówionego sprzętu tracąc przy tym pieniądze w łącznej kwocie ponad 110 tys. zł.

Do sądu na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego skierowano akt oskarżenia. Policyjni śledczy na poczet przyszłej kary zabezpieczyli środki finansowe w kwocie kilkunastu tysięcy złotych. Zabezpieczono do sprawy również kilka telefonów komórkowych oraz karty sim. Zgodnie z kodeksem karnym przestępstwo oszustwa zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.

źródło: KMP

red.

lubawa@gazetaolsztynska.pl