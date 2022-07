Pożar w hurtowni budowlanej. Do Fijewa zadysponowano jednostki z trzech powiatów

W czwartek, po godzinie 15:00, służby zostały wezwane do Fijewa, gdzie wybuchł pożar na terenie hurtowni budowlanej.

Hurtownia budowlana w której doszło do pożaru, to kompleks budynków połączonych ze sobą. Ogień pojawił się pod dachem hali magazynowej, na której składowane były materiały, przede wszystkim hydrauliczne. To głównie tam powstały straty, dzięki sprawnej akcji udało się uratować kolejne pomieszczenia.

Do akcji gaśniczej zostały wezwane jednostki z trzech powiatów: iławskiego, działdowskiego i nowomiejskiego oraz zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych z Rożentala, Lubawy, Złotowa, Lubstynka, Prątnicy, Łążyna i Rakowic.

Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Przyczyny pożaru oraz wysokość strat poznamy z pewnością w najbliższych dniach. Wiadomo, że uszkodzeniu uległ dach jednego z budynków, wiele materiałów budowanych nie nadaje się do użytku.

red.

lubawa@gazetaolsztynska.pl