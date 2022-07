Kolejne trzy oszukane osoby w naszym powiecie

Policjanci z iławskiej jednostki wczoraj (30.06.2022 r.) zostali poinformowani aż o trzech oszustwach internetowych. Pierwsza pokrzywdzona zgłosiła, że sprawca za pośrednictwem internetu poprzez kilku nieautoryzowanych wypłat pobrał pieniądze z jej konta.

Natomiast kolejna osoba zgłosił, że zadzwoniła do niej osoba podająca się za pracownika banku i chciała, aby zainstalowała na swoim telefonie aplikację bankową po czym z jej konta zostały przelane środki pieniężne w kwocie prawie 10 000 zł.

Tymczasem do kolejnego oszustwa doszło przez portal aukcyjny, na którym pokrzywdzona wystawiła na sprzedaż okap kuchenny. Jak ustalili funkcjonariusze sprawca skontaktował się z pokrzywdzoną informując, że jest zainteresowany zakupem wystawionego przez nią okapu. Dodał, żeby weszła w link i przeleje w ten sposób pieniądze. Pokrzywdzona wykonywała dalsze instrukcje a po chwili dostała sms-a, że pożyczka została pomyślnie przelana na jej rachunek bankowy. Wtedy to zorientowała się, że została oszukana.

Zanim przekażemy jakiekolwiek pieniądze bądź klikniemy na link czy zainstalujemy aplikację zastanówmy się czy to nie oszustwo. Jeżeli ktoś prosi nas o kod „Blik” , skontaktujmy się z tą osobą telefonicznie i sprawdźmy czy faktycznie potrzebuje naszej pomocy. Dbajmy o bezpieczeństwo naszych danych oraz haseł, których używamy w sieci.

Jak się chronić?

- Przede wszystkim - zachować czujność i rozsądnie korzystać z Internetu:

- pilnujmy swoich haseł dostępowych i pamiętajmy, aby wprowadzone hasła nie były możliwe do odszyfrowania przez osoby nieupoważnione. Dla bezpieczeństwa co kilka miesięcy zmieniajmy je,

- pamiętajmy o wylogowaniu się z aplikacji za każdym razem po zakończeniu jej użytkowania,

- nie otwierajmy maili od nieznanych nam nadawców, a co najważniejsze zawartych w nich załączników,

- oszuści często podszywają się pod witryny banków lub popularnych portali aukcyjnych i społecznościowych. Pamiętajmy, aby nie wpisywać w przypadku wystąpienia wątpliwości swojego loginu oraz hasła.

- stosować dwuskładniowe uwierzytelnienie swoich kont społecznościowych – wówczas o wiele trudniej przejąć konto, ponieważ zalogowanie się wymaga potwierdzenia smsem

- potwierdzać tożsamość osób, które piszą do nas przez internetowe komunikatory i proszą o podanie kodów BLIK – najlepiej od razu zadzwonić do takiej osoby. Wykonanie połączenia zajmie kilkadziesiąt sekund, a tym samym zyskamy pewność, że nasz znajomy rzeczywiście jest w potrzebie i to właśnie jemu – a nie oszustowi – przekazujemy pieniądze;

- sprawdzać dane transakcji przed jej zatwierdzeniem w aplikacji bankowości mobilnej – przestępca nie skorzysta z kodu, dopóki nie potwierdzimy transakcji na naszym telefonie;

- chronić swój telefon, a szczególnie PIN do aplikacji mobilnej banku.

źródło: KPP Iława

red.

