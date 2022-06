Obywatelskie zatrzymanie kompletnie pijanego kierowcy busa w Lubawie

Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa. To hasło powinno przyświecać każdemu z nas dlatego, kiedy świadkowie zauważyli kierującego busem, którego tor jazdy wskazywał, że mężczyzna może znajdować się pod wpływem alkoholu o wszystkim poinformował oficera dyżurnego.

Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa - to hasło, które powinni znać wszyscy, nie tylko uczestnicy ruchu drogowego. Dzięki informacji od świadków – odpowiedzialnych uczestników ruchu, policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierującego. We wtorek (31.05.2022 r.) oficer dyżurny iławskiej policji został poinformowany o ujęciu prawdopodobnie nietrzeźwego kierującego.

Zgłaszający oświadczył, że wspólnie z drugim kierowcą na jednej z dróg w Lubawie ujęli kierującego vw, którego jazda wskazywała, że może być pod działaniem alkoholu. Dodał, że mężczyźnie zabrali również kluczyki od pojazdu. Na miejsce natychmiast poszli Komendant Komisariatu Policji w Lubawie podkom. Roman Gancarz wspólnie z Kierownikiem Komisariatu Policji w Lubawie asp. szt. Szymonem Wiśniewskim gdyż wszystko się działo kilkaset metrów od komisariatu.

W trakcie czynności mundurowi ustalili, że 42 – latek kierował busem mając 3,4 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi.

źrodło: KPP Iława

