Siedmiokrotny wzrost zainteresowania służbą w WOT

Napad Rosji na Ukrainę wyzwolił w Polakach olbrzymie zainteresowanie służbą wojskową. Spektakularne sukcesy tamtejszej obrony terytorialnej spowodowały zmianę postrzegania naszych Wojsk Obrony Terytorialnej. Duża część społeczeństwa zrozumiała rolę WOT, siłę jej terytorialności, ducha walki i przekonała się, że lekka piechota rzeczywiście potrafi efektywnie walczyć z czołgami.[1]

Rekruterzy WOT – odpowiedzą na wszystkie pytania

Najlepszym sposobem znalezienia odpowiedzi na wszelkie pytania związane ze służbą w WOT jest kontakt z jednym z kilkuset rekruterów. Rekruterzy to żołnierze WOT – ochotnicy, którzy pełnią służbę od co najmniej roku i są gotowi odpowiedzieć na każde pytanie dotyczące procesu rekrutacji, służby, korzyści i obowiązków, szkolenia, itp. Aby skontaktować się z rekruterem wystarczy wejść na stronę www.rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl i wpisać nazwę powiatu.

800-696-077: Infolinia wsparcia rekrutacji

Kolejnym sposobem poznania WOT „u źródła” jest rekrutacyjna infolinia. Pod numerem 800-696-077 przez siedem dni w tygodniu w godzinach od 7.30 do 19.30 dyżurują żołnierze WOT, którzy również są w gotowości do rozwiania wszelkich wątpliwości i odpowiedzenia na wszelkie pytania dotyczące służby w WOT.

Portal www.zostanzolnierzem.pl

Wszystkich tych, którzy są już zdecydowani na złożenie wniosku o służbę w WOT zachęcamy do aplikowania przez portal www.zostanzolnierzem.pl. Portal obok systemu ePUAP umożliwia zdalną aplikację do służby w WOT. Po rejestracji ochotnik maksymalnie w ciągu 14 dni otrzyma informację, kiedy i w którym Wojskowym Centrum Rekrutacji ma się stawić, aby dopełnić formalności i przejść wymagane badania.

Wizyta w Wojskowej Komendzie Uzupełnień

To najbardziej tradycyjna forma rekrutacji do WOT. W WKU można zasięgnąć informacji o służbie, terminach szkoleń oraz złożyć formalny wniosek o służbę w WOT.

Czym są Wojska Obrony Terytorialnej?

Wojska Obrony Terytorialnej są piątym rodzajem sił zbrojnych. Żołnierze WOT mają te same prawa i obowiązki co żołnierze innych rodzajów sił zbrojnych. W WOT można pełnić służbę zawodową (dotyczy ok. 15% żołnierzy) oraz ochotniczą – tzw. terytorialną służbę wojskową, ta forma służby zapewnia możliwość pogodzenia dotychczasowej aktywności zawodowej, szkolnej czy akademickiej z pełnieniem służby wojskowej. Szkolenie ochotników w WOT odbywa się w formie rotacyjnej w wymiarze minimum dwóch dni w miesiącu w weekendy. Średnia wieku żołnierzy WOT to 32 lata. Co piąty żołnierz WOT jest kobietą (tu więcej statystyk: https://media.terytorialsi.wp.mil.pl/teczka-prasowa/o-nas). Wojska Obrony Terytorialnej liczą dziś 32 000 żołnierzy. Struktury WOT funkcjonują w każdym województwie.

Dlaczego warto zostać naszym żołnierzem?

Rozpoczynając od samorealizacji i podnoszenie swoich kwalifikacji po budowanie przyszłości dzięki zbilansowaniu życia osobistego ze służbą, a na korzyściach finansowych kończąc. Każdy żołnierz terytorialnej służby wojskowej otrzymuje uposażenie za każdy dzień służby, jest ono nieopodatkowane. Ponadto żołnierzowi może być przyznany dodatek funkcyjny i motywacyjny oraz nagrody finansowe. Terytorialsi korzystają ze zniżek na przejazdy środkami komunikacji publicznej i PKP oraz tańsze paliwo na stacjach Orlen. Każdy żołnierz WOT ma możliwość korzystania z szerokiej oferty kursów doskonalących i kwalifikacyjnych oraz posiada otwartą ścieżkę kariery poprzez kurs podoficerskie i oficerskie.

Aby zostać żołnierzem, należy spełnić kilka podstawowych zasad: trzeba być pełnoletnim, mieć polskie obywatelstwo, być zdrowym i niekaranym. Nie można także pełnić służby w innych rodzajach wojsk czy niektórych służbach mundurowych. Pełne wyszkolenie terytorialsa trwa trzy lata.

