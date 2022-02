W ostatnim czasie więcej kradzieży katalizatorów

W ostatnim czasie policjanci z powiatu iławskiego odnotowali wzrost kradzieży katalizatorów. Wzbudziło to dodatkową czujność mundurowych. Dzięki wytężonej pracy funkcjonariuszy operacyjnych iławskiej komendy i policjantów prewencji zostali zatrzymani trzej mężczyźni. Mieszkańcy powiatu bartoszyckiego usłyszeli już zarzuty kradzieży, za co zgodnie z kodeksem karnym grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy.