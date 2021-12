Lubawa: Złomiarz w akcji. Wszedł na posesję i kradł

Mężczyzna ukradł elementy stalowe i sprzedawał je na złom. Straty pokrzywdzonego to 2000 zł. Teraz ze swojego zachowania będzie tłumaczył się przed sądem.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Lubawie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Iławie prowadzili dochodzenie przeciwko 26-latkowi. Z ustaleń śledczych wynikało, że pokrzywdzony dowiedział się od znajomego, iż ktoś obcy chodzi po jego posesji. Okazało się, że podczas chwilowej nieobecności właściciela, mężczyzna zabrał metalową siatkę ogrodzeniową oraz blachodachówkę. Policjanci w trakcie prowadzonego postępowania ustalili, że sprawcą kradzieży jest 26-latek. Funkcjonariusze zatrzymali mieszkańca powiatu iławskiego i przedstawili mu zarzut, do którego się przyznał. Jak się okazało mężczyzna wyniósł elementy metalowe z terenu posesji po czym sprzedał je na złomie. Straty pokrzywdzonego to 2000 zł. Kodeks karny za kradzież przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.

źródło: KPP Iława