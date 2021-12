Włamali się do kurnika w Lubawie

Mężczyźni włamali się do kurnika skąd ukradli elementy metalowe i zniszczyli dwie skrzynki energetyczne. Teraz ze swojego zachowania będą tłumaczyć się przed sądem.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Lubawie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Iławie prowadzili dochodzenie przeciwko dwóm mieszkańcom powiatu iławskiego. Z ustaleń śledczych wynikało, że na terenie Lubawy doszło do włamania do kurnika. Nieznani wówczas sprawcy po wyłamaniu drzwi wejściowych weszli do pomieszczenia i zabrali miedź i elementy metalowe. W wyniku podjętych działań policjanci zatrzymali 37 – latka i jego starszego znajomego. Okazało się, że to nie jedyne przewinienie mężczyzn. Mieszkańcy powiatu iławskiego zniszczyli również dwie skrzynki energetyczne wyrywając ją ze ściany i łamiąc ich elementy.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 37 – latkowi i jego znajomemu zarzutów.

Kodeks karny za samą kradzież z włamaniem przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności.

źródło: KPP Iława