W tym roku zdecydowanie więcej pijanych kierowców na drogach naszego powiatu

Tylko do końca października 2021 r. policjanci na terenie powiatu iławskiego zatrzymali 303 (w 2020 roku było ich 199 ) nietrzeźwych kierujących.

W ciągu kilka dni, policja zatrzymała kilku pijanych. Niestety, przed nami czas świąteczny, potem Sylwester. Warunki na drogach coraz trudniejsze...

Pierwszy z nieodpowiedzialnych kierujących został zatrzymany w sobotę kilka minut po północy. W trakcie kontroli drogowej okazało się, że 24 – latek kierujący fordem nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Funkcjonariusze wiedzieli, że to nie pierwsza jazda mieszkańca Susza. W związku z powyższym sporządzili wniosek do sądu celem zastosowania wobec mężczyzny zakazu prowadzenia pojazdów.

O kolejnym kierującym zostali poinformowani policjanci przez świadków. Okazało się, że mężczyzna również nie posiada uprawnień do kierowania nissanem, którym przyjechał. 44 – latek za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem.

Natomiast w gminie Susz policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego rowerem, którego tor jazdy wskazywał, że może znajdować się pod działaniem alkoholu. Funkcjonariusze wylegitymowali mężczyznę oraz skontrolowali jego stan trzeźwości. Okazało się, że 65 – latek jeździł rowerem mając 1,7 promila alkoholu w organizmie.

Tymczasem w Iławie policjanci skontrowali kierującego daewoo. W trakcie czynności okazało się, że 25 – latek kierował samochodem mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie a także aktualny zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.

Kolejnego nieodpowiedzialnego kierującego zatrzymali policjanci w gminie Susz. W trakcie czynności Funkcjonariusze ustalili, że 24 – latek kierował samochodem posiadając aktywny zakaz pojazdów mechanicznych.

Natomiast w Iławie policjanci ujawnili kierującego, który mając prawie 3 promile postanowił pojeździć rowerem.

Tymczasem w Zalewie kierujący jaguarem doprowadził do zderzenia z zaparkowanym przed sklepem pojazdem po czym uciekł z miejsca zdarzenia. W trakcie czynności policjanci ustalili, że sprawcą zdarzenia drogowego był 37 – latek. Badanie alkomatem wskazało prawie 4 promile alkoholu w organizmie. Mundurowi zatrzymali prawo jazdy mieszkańcowi gminy Zalewo a kierującego osadzili w policyjnej celi.

W Suszu w niedziele policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego motorowerem, który na widok radiowozu zaczął nerwowo się zachowywać. Okazało się co było przyczyną takiego zachowania. Badanie alkomatem wskazało 0,9 promila alkoholu w organizmie.

źródło: KPP Iława