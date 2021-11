Statuetka AMICUS BONUS dla Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa

Nagrody i wyróżnienia przyznawane są pracownikom pomocy społecznej, samorządowcom oraz najbardziej aktywnym organizacjom pozarządowym z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Są to ludzie, którzy zajmują się działaniami na rzecz przeciwdziałania marginalizacji, izolacji, społecznemu wykluczeniu, aktywizują do rozwiązywania własnych problemów, dbają o system opieki nad dziećmi i młodzieżą, realizują lokalne programy służące zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych. Pracują na rzecz rodzin, osób samotnych i całych lokalnych społeczności.

Na Warmii i Mazurach jest ponad 7 tysięcy osób, (w tym ponad 900 pracowników socjalnych), które pracują w pomocy społecznej w ponad 340 jednostkach. Specyfika województwa, bezrobocie, niskie dochody, sprawia, że praca społeczna to nie tylko zawód. To wyzwanie, odpowiedzialna służba, wręcz misja, gdyż nierzadko wykonują swoje zadanie z narażeniem własnego życia i zdrowia.

W roku 2021 Statuetkami AMICUS BONUS uhonorowani zostali:

W kategorii indywidualnej:

- Marek Gulda – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu

Za pomoc i wsparcie osób starszych z niepełnosprawnościami, zaangażowanie i profesjonalizm w świadczeniu usług, empatię i zrozumienie oraz stwarzanie mieszkańcom atmosfery przyjaźni i poszanowania

W kategorii zespołowej:

- Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa z siedzibą w Fijewie

Za działania na rzecz osób najbardziej potrzebujących i zagrożonych wykluczeniem społecznym, nowatorskie rozwiązania w zakresie budowania na terenie Gminy Lubawa systemu pomocy społecznej oraz działalność animacyjną na rzecz środowiska lokalnego



Medale oraz listy gratulacyjne otrzymali:

Jolanta Bień – dyrektor Centrum Usług Społecznych w Srokowie

Za osiągnięcia w wieloletniej pracy na rzecz osób i rodzin wymagających wsparcia w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Artur Dąbrowski – kierownik Schroniska dla Osób Bezdomnych, Ogrzewalni, Noclegowni i schroniska dla Osób Bezdomnych z usługami opiekuńczymi

za wieloletnią pracę zawodową oraz podejmowane działania na rzecz osób bezdomnych

Barbara Gacman – emerytowany dyrektor Domu Pomocy Społecznej PZN w Olsztynie

Za profesjonalizm, zaangażowanie w służbę na rzecz drugiego człowieka, podczas pracy na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych w Olsztynie

Lucyna Grześ-Remus – kierownik MGOPS w Kisielicach

Za zaangażowanie i wrażliwość w niesieniu pomocy na rzecz drugiego człowieka

Alicja Roszkowska – kierownik Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Olsztynie

Za podejmowanie działań motywacyjnych i wspierających na rzecz matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, dotkniętych przemocą lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej

Danuta Szczygło – emerytowany kierownik MOPS w Jezioranach

Za działania na rzecz mieszkańców Gminy Jeziorany wymagających wsparcia, znajdujących się w trudnej sytuacji, powodującej ich społeczne wykluczenie.

Za profesjonalizm, zaangażowanie w służbę na rzecz drugiego człowieka podczas pracy na stanowisku kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jezioranach

Wioletta Wojciechowska – kierownik ŚDS w Jedwabnie

Za zaangażowanie w służbę na rzecz drugiego człowieka, wykazywanie inicjatywy w celu zapewnienia swym podopiecznym godnego życia, jak również dawanie im poczucia bezpieczeństwa i akceptacji

Miejski Olsztynek Pomocy Społecznej w Olsztynku

Za wieloletnie aktywne, profesjonalne i wielopłaszczyznowe podejście do rozwiązywania problemów w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Ośrodek Wsparcia dla dzieci i Młodzieży w Olsztynie przy ul. Rzepakowej

Za wysoki poziom usług świadczonych w placówkach wsparcia dziennego, kierowanych do dzieci i młodzieży z rodzin borykających się z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi

Ośrodek Wsparcia dla dzieci i Młodzieży w Olsztynie przy ul. Wiecherta

Za wysoki poziom usług świadczonych w placówkach wsparcia dziennego, kierowanych do dzieci i młodzieży z rodzin borykających się z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi.

