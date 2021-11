Zatrzymano sześć poszukiwanych osób, w tym jedną w Lubawie

Jedni ukrywają się latami, zmieniając miejsce pobytu, posługując się fałszywymi danymi i co chwilę zerkając przez ramię, czy ktoś ich nie obserwuje. Inni czasami nawet nie mają świadomości, że przez niezapłacone grzywny lub niereagowanie na wezwania sądu znaleźli się na liście osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. Do pierwszego zatrzymania doszło wczoraj (22.11.2021 r.) kilka minut po godzinie 8:00 na terenie Iławy. Dzielnicowi podczas wykonywania czynności służbowych ustalili miejsce przebywania 23 – latka. Mężczyzna był bardzo zdziwiony kiedy zobaczył policjantów. Funkcjonariusze oświadczyli mu, że jest poszukiwany przez sąd do odbycia kary pozbawiania wolności. Policjanci zatrzymali mieszkańca Iławy i przetransportowali do zakładu karnego gdzie spędzi najbliższe 104 dni.

Tymczasem kolejnego poszukiwanego zatrzymali policjanci w Lubawie. Funkcjonariusze pojechali sprawdzić miejsce zamieszkania mężczyzny i okazało się, że tym razem 48 – latek jest w domu. Mundurowi przetransportowali mężczyznę do więzienia gdzie odbędzie karę 15 dni pozbawienia wolności za kradzieże.

Natomiast poszukiwanego 51 – latka zatrzymali policjanci z iławskiego wydziału kryminalnego. Mundurowi ustalili miejsce przebywania mieszkańca województwa mazowieckiego. Mężczyzna szukany był przez Prokuraturę Rejonową w Iławie do ustalenia miejsca pobytu. W związku z powyższym mundurowi pobrali od niego oświadczenie po czym zwolnili go.

Kolejnego poszukiwanego zatrzymali dzielnicowi podczas kontroli obiektów handlowych pod względem przestrzegania obowiązujących obostrzeń, związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19. W trakcie legitymowania 24 – latka okazało się, że nie tylko mężczyzna zapomniał założyć maseczkę ale również był poszukiwany przez Prokuraturę Rejonową w Piszu do ustalenia miejsca pobytu. Dzielnicowi pobrali oświadczenie od poszukiwanego 24 – latka i wystawili mu wezwanie do stawiennictwa się w Prokuraturze Rejonowej w Piszu.

Tymczasem poszukiwanemu 26 – latkowi udało się uniknąć pobytu w więzieniu ponieważ opłacił zaległą grzywnę. Mężczyzna szukany był przez Sąd Rejonowy w Iławie do odbycia kary 10 dni pozbawienia wolności.

Natomiast kolejny poszukiwany został zatrzymany również podczas kontroli obiektów handlowych pod względem przestrzegania obowiązujących obostrzeń, związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19. Okazało się, że 32 – latek jest szukany przez Sąd Rejonowy w Iławie do odbycia kary pozbawienia wolności. Mężczyzna został przewieziony do więzienia gdzie spędzi najbliższe 5 dni.

Policjanci codziennie w ramach swoich obowiązków kontrolują i sprawdzają miejsca przebywania osób poszukiwanych, a ich zatrzymanie w wielu przypadkach jest tylko kwestią czasu. Policjanci informują, że każdy kto pomaga przestępcy w uniknięciu odpowiedzialności karnej, w szczególności ukrywa sprawcę podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

