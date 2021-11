Dzik na drodze, wymuszenie pierwszeństwa w Lubawie i pijani kierowcy, czyli echa weekendu na drogach

Każdego dnia policjanci na terenie powiatu iławskiego pracują na miejscu zdarzeń drogowych czy też zatrzymują nieodpowiedzialnych kierujących. Prędkość, alkohol, brawura a przede wszystkim niestosowanie się do podstawowych zasad ruchu drogowego to główne przyczyny wypadków drogowych. Niestety nie obyło się bez nich podczas minionego weekendu.

Pierwszego z kierujących zatrzymali policjanci w piątek (19.11.2021 r.) kilka minut po godzinie 9:00. Mężczyzna kierował samochodem nie korzystając z pasów bezpieczeństwa. W trakcie czynności okazało się, że to nie jedyne przewinienie 32 – latka. Mężczyzna prowadził vw mając aktywny zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.

Tymczasem w Kisielicach 20 – latka kierująca vw na prostym odcinku drogi podczas wyprzedzania rowerzysty straciła panowanie nad samochodem w wyniku czego zjechała na przeciwległy pas ruchu a następnie do przydrożnego rowu wywracając pojazd. Kierująca vw została zabrana do szpitala.

Natomiast w Lubawie 23 – latka kierująca seatem skręcając w lewo nie ustąpiła pierwszeństwa kierującemu audi jadącemu z przeciwnego kierunku ruchu doprowadzając do zderzenia w następstwie czego pojazd przemieścił się na przeciwny pas ruchu doprowadzając do zderzenia z mercedesem.

Kolejnego nieodpowiedzialnego kierującego zatrzymali policjanci po zgłoszeniu przez świadka. Poinformował on, że na pasie ruchu stoi rozbite auto a po chwili przyjechał drugie, które chce je zabrać. Funkcjonariusze pojechali na miejsce. W trakcie czynności ustalili, że 51 – latek kierując citroenem nie dostosował prędkości do warunków drogowych w wyniku czego zjechał na lewe pobocze po czym oddalił się. Policjanci zatrzymali mężczyznę. Okazało się, że 51 – latek kierował samochodem mając prawie promil alkoholu w organizmie.

Tymczasem w Lubawie funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej kierującego suzuki. Jak ustalili policjanci mężczyzna jeździł samochodem mając aktywny zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi i 0,9 promila alkoholu w organizmie.

Natomiast w gminie Susz doszło do wypadku z udziałem zwierzęcia leśnego. Okazało się, że 26 – latek najechał na dzikie zwierzę, które wbiegło z prawego pobocza doprowadzając do zderzenia bocznego po czym kierujący najechał na przydrożne drzewo.

źródło: KPP Iława

