Terroryzowali dwa powiaty! Przemoc, kradzieże — lista przestępstw jest bardzo długa

Policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Iławie prowadzili dochodzenie przeciwko czterem mężczyznom. Z ustaleń śledczych wynikało, że mieszkańcy powiatu iławskiego od kilku tygodni terroryzują powiat iławski oraz kwidzyński.

Jak się okazało wszystko to wyszło na jaw po tym jak funkcjonariusze zostali poinformowani o kradzieży samochodu. Policjanci przyjęli zawiadomienie o przestępstwie oraz przesłuchali świadków. W trakcie czynności okazało się, że sprawcami kradzieży z włamaniem jest trzech mieszkańców powiatu iławskiego. Policjanci ustalili, że to nie jedyne przewinienie mężczyzn a kolejnych już czynów dokonali wspólnie z czwartym mieszkańcem powiatu. Podczas prowadzonego postępowania okazał się, że mężczyźni używając przemocy zmusili pokrzywdzonego do wejścia do bagażnika forda po czym jeździli samochodem po terenie gminy a następnie wyrzucili go i pozostawili przy drodze.

Mieszkańcy powiatu iławskiego włamali się również do kolejnego auta skąd zabrali radio, oblali substancją oleistą tapicerkę oraz pomalowali karoserię a także zniszczyli dwa kolejne samochody. Sprawcy próbowali również podpalić garaż przy użyciu tzw. koktajlu mołotowa jednak zostali spłoszeni przez domowników a także powybijali w nim szyby. Jak ustalili policjanci grozili mieszkańcom powiatu iławskiego oraz kwidzyńskiego pozbawieniem życia, połamaniem rąk i nóg a także spaleniem.

Mężczyźni włamali się również do kolejnego garażu skąd zabrali skrzynię biegów, hantle i gryfy. Dodatkowo 32 – latek kierował oplem pomimo cofniętych uprawnień do kierowania samochodem i posiadał przy sobie amfetaminę podczas kontroli drogowej. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów czterem mieszkańcom powiatu iławskiego a było ich łącznie aż 29 i postępowanie w tej sprawie zakończyć aktem oskarżenia.

Kodeks karny za samą kradzież z włamaniem przewiduje karę nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

KPP Iława