Skończyły szkołę jako Super Absolwentki

Na zakończenie roku szkolnego w lubawskiej szkole podstawowej dwie osoby otrzymały honorową statuetkę Super Absolwenta Szkoły. To Aleksandra Deka i Julia Kamińska.

Jak co roku w ostatnich tygodniach roku szkolnego zbiera się komisja powołana przez dyrektora Mirosława Kowalczyka, której zadaniem jest przeanalizowanie wniosków przedłożonych przez wychowawców i przyznanie Honorowej Nagrody Super Absolwenta Szkoły. W tym roku szkolnym tytuł ten otrzymały dwie uczennice: Aleksandra Deka z klasy VIII a i Julia Kamińska z klasy VIII s.

Absolwentki przez lata nauki w szkole podstawowej otrzymywały wysokie wyniki w nauce, bardzo dobre i wyróżniające wyniki w konkursach pozaszkolnych, miejskich, zawodach sportowych, angażowały się w akcjach charytatywnych, aktywnie uczestniczyły w życiu szkoły i klasy lub działały w Młodzieżowej Radzie Miasta oraz kreowały dobry wizerunek szkoły w środowisku pozaszkolnym i lokalnym.

Julia Kamińska wybiera się w nowym roku szkolnym do liceum w Lubawie, do klasy o profilu matematyczno-fizyczny. Nic dziwnego, bo odnosiła już sukcesy właśnie w tych przedmiotach. Poza tym w siódmej klasie pełniła funkcję przewodniczącej szkoły. Uczęszczała do klasy sportowej, trenuje kickboxing. Swoją Alma Mater promowała też, uczestnicząc w pracach Młodzieżowej Rady Miasta.



Julia Kamińska



Aleksandra Deka



Natomiast Aleksandra Deka wybiera się na kierunek humanistyczny, również do Zespołu Szkół w Lubawie. Jej osiągnięcia to m.in. wyróżnienia w konkursach matematycznych, historycznych, wygrana w szkolnym konkursie wiedzy o Janie Pawle II. W 6 klasie zajęła pierwsze miejsce w konkursie Przyrodnik roku.

Działała także w Młodzieżowej Radzie Miasta i pisała do szkolnej gazetki. Obu absolwentkom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

