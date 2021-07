Rafał Ankowski i Karol Rykaczewski z drugim miejscem w turnieju Młode Byki Cup 2021

Był to turniej deblowy, pod oryginalną nazwą Młode Byki Cup 2021. Jest to już trzeci turniej organizowany co roku przez pasjonatów tenisa ziemnego Krzysztofa Bajdę i Dawida Goszczyckiego.

Udział w rozgrywkach wzięło 16 par z okolicznych miejscowości. Świetnie zaprezentowała się nasza lokalna drużyna grająca w składzie Rafał Ankowski/ Karol Rykaczewski (Lubawa/Rybno), która drugi rok z rzędu zajęła drugie miejsce w turnieju! W finale Ankowski i Rykaczewski ulegli mławskiej parze Wojciech Chocholski/ Daniel Kaczerski 3-6 3-6. Wielkie gratulacje!

Karol oraz Rafał są członkami Lubawskiego Towarzystwa Tenisowego Laver Lubawa i aktywnie, a szczególnie Rafał, angażują się w działalność towarzystwa.

W turnieju uczestniczyły jeszcze dwie nasze lokalne pary. Ekipa Mariusz Prusiński (Iława)/ Jacek Świątkowski (Lubawa) zmagania w turnieju zakończyła na ćwierćfinale. W turnieju uczestniczyła jeszcze jedna para mieszana Martyn Michalak (Lubawa)/ Kurdyk (Iława), która zmagania zakończyła na fazie grupowej.

red. zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl

Mariusz Prusiński (Iława) i Jacek Świątkowski (Lubawa) zmagania w iławskim turnieju zakończyli na ćwierćfinale