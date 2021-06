Kolejna mieszkanka Lubawy oszukana podczas zakupów w sieci

Ofiary cyberprzestępczości to najczęściej ofiary oszustw. Oszustwa internetowe stanowią przeważającą grupę przestępstw, która w bardzo szybkim tempie się rozwija i ewoluuje w coraz bardziej złożone formy.

Przykładem tego jest historia mieszkanki Lubawy, która na jednym z portali internetowych znalazła ofertę sprzedaży siłowni w atrakcyjnej cenie. Kobieta zapłaciła za przedmiot jednak nie otrzymała go a także nie odzyskała wpłaconych pieniędzy. Dlatego postanowiła złożyć zawiadomienie o przestępstwie. W trakcie prowadzonego postępowania policjanci ustalili sprawcę oszustwa, którym okazała się 26 – latka. Kobieta usłyszał już zarzut a postępowanie zostało zakończone aktem oskarżenia.

To kolejny przykład oszustwa za pomocą internetu w ostatnim czasie. Sprawcy wykorzystując pośpiech, roztargnienie, a także zbytnią ufność w uczciwość drugiego człowieka wystawiają przedmioty na portalu aukcyjnym często fizycznie ich nie posiadając.

Pamiętajmy !

· Kupując w sieci kierujmy się ograniczonym zaufaniem do sprzedającego

· Zachowujmy całą korespondencję ze sprzedawcą. Jeśli nas oszuka, pozwoli to policji szybko go ująć.

· Korzystajmy tylko ze znanych i sprawdzonych portali internetowych, sprawdzając opinie oraz komentarze

· Sprawdzajmy czy sklep podaje swój adres i numer telefonu, ponieważ w razie jakichkolwiek pytań, możemy tam zadzwonić.

· Przy płaceniu kartą kredytową zwracajmy uwagę, czy połączenie internetowe jest bezpieczne i czy przesyłane przez nas dane nie zostaną wykorzystane przez osoby nieuprawnione. Na dole strony powinien pojawić się symbol zamkniętej kłódki, a na końcu adresu – literki „https”. Zazwyczaj można też zamówić towar z opcją płatności przy odbiorze,

· Kupując telefon komórkowy zapytajmy o ładowarkę i dowód zakupu, ponieważ telefony pochodzące z kradzieży sprzedawane są zazwyczaj bez ładowarki i dokumentacji.

· Zamawiając sprzęt zapytajmy, czy sprzedawca dołącza oryginalne oprogramowanie na płytach i instrukcję obsługi

· Pamiętajmy, że mamy możliwość uzgodnienia sposobu płatności za wybrany przedmiot. Jeśli tylko pojawiły się wątpliwości co do wiarygodności sprzedającego warto umówić się na "ODBIÓR OSOBISTY" lub wybrać opcje płatności, nawet o parę złotych droższą, ale bezpieczniejszą "ZA POBRANIEM".

· Jeśli, mimo zachowania zasad ostrożności zamówiony towar do nas nie dotrze lub dostaniemy zamiast produktu puste pudełko, natychmiast zadzwońmy na policję na numer 112.

· Zapisana korespondencja i przesłana przez oszusta paczka będą stanowiły dowód przestępstwa.

KPP Iława