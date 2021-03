Zaglądamy do portfeli radnych gminnych (część 1)

SPOŁECZEŃSTWO || Radni co roku muszą składać oświadczenia majątkowe. Są one jawne, zgodnie z zasadą "patrzymy władzy na ręce".

Dane, które prezentujemy poniżej, pochodzą z internetowego Biuletynu Informacji Publicznej na stronach miasta oraz gminy Lubawa i dotyczą oświadczeń majątkowych za rok 2019.

Przewodniczący rady gminy

Jan Laskowski

Dom o pow. 177,5 m kw., wartość 200.000 zł

Mieszkanie o pow. 27 m kw., wartość 150.000 zł

Inne nieruchomości: budynek na działalność gospodarczą o pow. 110 m kw., wartość 200.000 zł, współwłasność, nieruchomość zabudowana o pow. 0,03 ha, wartość 10.000 zł, własność, nieruchomość zabudowana o pow. 0,33 ha, wartość 20.000 zł, współwłasność

Inne dochody: dział specjalny produkcji rolnej, dochód szacunkowy 1.637,00 zł, dieta radnego 15.840,00 zł

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 zł: samochód orlando, 2012 r.

Zastępca przewodniczącego rady gminy

Jan Licznerski

Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 10.000 zł

Inne dochody: emerytura 15.812,44 zł, inkaso sołeckie 2.700,00 zł, dieta radnego 10.200,00 zł

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 zł: samochód osobowy ford c-max 2011 r., samochód osobowy audi A4, 2002 r., ładowarka atlas AR51C 1986 r.



Radni gminy Lubawa

Joachim Dutkiewicz

Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 5.000 zł

Dom o pow. 200 m kw, wartość 160.000 zł, współwłasność

Gospodarstwo ogólnorolne o pow. 587.003 ha, wartość 36.000 zł, rodzaj zabudowy: budynek gospodarczy, współwłasność, przychód z tego tytułu: 6.350,00 zł, dochód 3.200 zł

Inne nieruchomości: budynek do prowadzenia działalności gospodarczej, 50 m kw., wartość 105.000 zł, działka budowlana o pow. 0,0668 ha, wartość 16.000 zł, działka rolna o pow. 0,75 ha, wartość 10.000 zł, współwłasność

Inne dochody: dieta radnego 9.400,00 zł, dieta (wybory) 350,00 zł

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 zł: samochód osobowy ford focus 1,6 TDI, 2007r.



Zbigniew Makowski

Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 44.983,09 zł

Dom o pow. 263 m kw., o wartości 350.000 zł, współwłasność

Mieszane gospodarstwo rolne (uprawa, hodowla), powierzchnia 61,41 ha (przel. 49,9850), o wartości według wyceny z 2018 r., 6.134.176,00 zł, zabudowa: kurniki, stodoła, magazyny, garaże, współwłasność, przychód i dochód z tego tytułu: 28.800,00 zł (działy specjalne), 135.709,28 (produkcja roślinna)

Udziały w innych spółkach handlowych: 20 akcji w spółce Farmer sp. z o. o., wartość 1 szt. 75 zł, łącznie 1.500 zł

Od czerwca 2018 jest członkiem rady nadzorczej Banku Spółdzielczego w Lubawie, obecnie jest zastępcą przewodniczącego, dochód z tego tytułu 5.832,01 zł. Posiada udziały w BS Lubawa na 7.300 zł.

Inne dochody: dieta radnego: 8.531,25 zł

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 zł: dacia dokker 2016 r., wartość 52.000 zł, renault latitude 2013 r., wartość 38.000 zł, dacia duster 2012 r., wartość 20.000 zł, ciągnik MTZ 1025A, 2005 r., wartość 45.000 zł, ciągnik ursus 8014H, 2013 r., wartość 85.000 zł, ciągnik MF, 2006 r., wartość 98.000 zł, przyczepa IFA 6011, 1991 r., wartość 14.000 zł, przyczepa Autosan P4, 1992 r., 20.000 zł, opryskiwacz, 2014 r., wartość 23.000 zł, agregat upr.-siew., 2008 r., wartość 14.000 zł, siewnik nawozowy Amazone, 2016 r., wartość 19.000 zł

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 zł: 240.000 zł kredyt na rachunku bieżącym, 360.000 zł kredyt inwestycyjny na zakup ziemi, 108.500 zł kredyt inwestycyjny Młody Rolnik, 20.000 zł kredyt Rzeczówka do produkcji rolnej

Karol Kuczyński

Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: lokata 5.000 zł, 131.853,88 zł

Dom o pow. 166 m kw., wartość 250.000 zł, współwłasność

Inne nieruchomości: garaż o pow. 20 m kw., wartość 10.000 zł, współwłasność, budynek gospodarczy o pow. 20 m kw., wartość 10.000 zł, współwłasność

Prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna: PKD 4120Z, 4331Z, 4331Z, 4332Z, 4333Z, 4399Z (usługi budowlane), przychód z tego tytułu 592.052,11 zł

Inne dochody: dieta radnego 8.050

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 zł: samochód osobowy ford kuga 2011 r., koparko-ładowarka new holland 2008 r.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 zł: kredyt odnawialny 15.000 zł, pożyczka pieniężna w PKO SA 81.340,79 zł, pożyczka pieniężna w PKO SA 82.537,54 zł



Mirosław Jerzy Tomaszewski

Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 28.000 zł

Dom o pow. 78 m kw., wartość 160.000 zł, współwłasność

Inne nieruchomości: budynek gospodarczy o pow. 40 m kw., wartość 10.000 zł, współwłasność, budynek gospodarczy o pow. 70 m kw., wartość 30.000 zł, współwłasność

Prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna: PKD SI472, S2732, 56222, 5024 B, przychód z tego tytułu 219.063,02 zł, dochód 30.153,18 zł

Inne dochody: dieta radnego 8.812,50 zł

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 zł: samochód osobowy toyota avensis 2018 r., leasing



Tomasz Golder

Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 3.616,47 zł

Dom o pow. 105 m kw., wartość 300.000 zł, wspólnota małżeńska

Gospodarstwo rolne, produkcja roślinno-zwierzęca, pow. 24,16 ha, wartość 1.500.000 zł, zabudowa: chlewnia, garaż, stodoła, budynek gospodarczy, wspólnota małżeńska, przychód z tego tytułu 633.000,00 zł, dochód 28.000,00 zł

Inkaso sołeckie 1.578,40 zł, dieta radnego 70 zł

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 zł: volkswagen touran 2006 r., massey ferguson 6290 2002 r., massey ferguson 1014 1983r., ursus C-360 1981r., pług kverneland EM-100 1990 r., agregat talerzowy grano shark 30 2017 r., prasa rolująca sigma 2569/1 2001r., volkswagen golf plus 2010 r.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 zł: Bank BNP Paribas, kredyt w wysokości 330.000 zł, do spłaty zostało 198.456,36 zł - bieżące finanse gospodarstwa; BSB Bank Spółdzielczy Brodnica, modernizacja gospodarstwa rolnego, do spłaty 16.230,00 zł, całość 150.000,00 zł, BSB Bank Spółdzielczy Brodnica, zakup ziemi, do spłaty 21.888,00 zł, całość 140.000 zł

Piotr Karczewski

Mieszkanie o pow. 36,24 m kw., wartość 52.000 zł, współwłasność

Inne dochody: z tytułu zatrudnienia 24.205,74 zł, dieta radnego 8.400 zł, zasiłek pielęgnacyjny 2.275,88 zł

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 zł: kredyt hipoteczny 49.685,83 zł, do spłaty pozostało 32.793,43 zł; kredyt gotówkowy 50.345,68 zł, do spłaty pozostało 44.997,54 zł



Edyta Kocyła-Pawłowska