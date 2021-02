Mgliste poranki. Zachowaj czujność na drodze

Gęsta mgła, która pojawia się rankiem na drogach naszego powiatu, w znacznym stopniu ogranicza widoczność, co negatywnie wpływa na prowadzenie samochodu. Pamiętajmy o zachowaniu szczególnej ostrożności i dostosowaniu prędkości do warunków panujących na drodze. Mając na uwadze to, że prędkość dopuszczalna na danej drodze nie zawsze jest tożsama z prędkością bezpieczną - podczas ograniczonej widoczności wykażmy się rozsądkiem - jedźmy wolniej.

Jazda we mgle nie jest łatwa, tym bardziej, gdy zamierzamy wyprzedzić lub ominąć inny pojazd. Są to szczególnie niebezpieczne manewry, ponieważ przy słabej widoczności nie mamy całkowitej pewności czy z naprzeciwka nie nadjeżdża inny pojazd. W takich warunkach trudno jest także, ocenić odległość oraz prędkość innych pojazdów.

Cenną wskazówką poruszania się we mgle jest poruszanie się wzdłuż namalowanych na jezdni linii, które powinny być naszym drogowskazem. Ułatwiają poruszanie się w pasie jezdni, dodatkowo sygnalizując o newralgicznych miejscach – kiedy zbliżamy się do przejścia dla pieszych, skrzyżowania czy ostrego zakrętu linia przerywana zmienia się w ciągłą. W takich sytuacjach lepiej zbliżyć się do prawej krawędzi i zachować szczególną ostrożność, zwracając także uwagę na poprzedzające samochody.

Szczególną uwagę należy zwrócić na pieszych, którzy w warunkach ograniczonej widoczności spowodowanej silnym zamgleniem są praktycznie niewidoczni dla innych użytkowników drogi. W taką pogodę nawet w obszarze zabudowanym warto aby korzystli oni z elementów odblaskowych, które pozytywnie wpływają na bezpieczeństwo. Posiadanie odblasków i właściwe korzystanie z nich jest dowodem rozwagi i świadomości pieszego w ruchu drogowym.

Zgodnie z art. 30 Ustawy o ruchu drogowym:

1. Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami.

1) Kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany:

a) włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie albo oba te światła jednocześnie,

b) poza obszarem zabudowanym podczas mgły dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe w czasie wyprzedzania lub omijania,

2) Kierujący innym pojazdem niż pojazd, o którym mowa w pkt 1, jest obowiązany:

a) włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony,

b) korzystać z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe, jechać jak najbliżej krawędzi jezdni i nie wyprzedzać innego pojazdu.

2. Obowiązek używania świateł, o którym mowa w ust. 1, dotyczy kierującego pojazdem także podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego.

3. Kierujący pojazdem może używać tylnych świateł przeciwmgłowych, jeżeli zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 m. W razie poprawy widoczności kierujący pojazdem jest obowiązany niezwłocznie wyłączyć te światła.

