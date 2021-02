Przed więzieniem ukrywali się w Lubawie

Jedni ukrywają się latami, zmieniając miejsce pobytu, posługując się fałszywymi danymi i co chwilę zerkając przez ramię, czy ktoś ich nie obserwuje. Inni czasami nawet nie mają świadomości, że przez niezapłacone grzywny lub niereagowanie na wezwania sądu znaleźli się na liście osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. Do pierwszego zatrzymania doszło 22.02.2021 r. na terenie Lubawy. Policjanci z zespołu do spraw poszukiwań podczas czynności służbowych ustalili miejsce przebywania szukanego 28 – latka. Policjanci natychmiast pojechali na miejsce i zatrzymali mężczyznę. Funkcjonariusze przetransportowali go do zakładu karnego, gdzie spędzi 90 ponieważ uchylał się od płacenia alimentów.

Następnego poszukiwanego zatrzymali policjanci również w Lubawie. 48 – latek zdziwił się kiedy zobaczył funkcjonariuszy. Policjanci oświadczyli mu, że jest zatrzymany. Mieszkaniec Lubawy został przetransportowany do więzienia gdzie odbędzie karę 78 dni pozbawienia wolności ponieważ również uchylał się od płacenia alimentów.

KPP Iława