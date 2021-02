W Lubawie kierowca uderzył samochodem w sklep, inny pędził ulicami miasta 120km/h

Każdego dnia policjanci na terenie powiatu iławskiego pracują na miejscu zdarzeń drogowych czy też zatrzymują nieodpowiedzialnych kierujących. Prędkość, alkohol, brawura a przede wszystkim niestosowanie się do podstawowych zasad ruchu drogowego to główne przyczyny wypadków drogowych. Niestety nie obyło się bez nich podczas minionego weekendu.

Pierwszego z nieodpowiedzialnych kierujących zatrzymali policjanci w Lubawie podczas pomiaru prędkości. Okazało się, że 25 – latek prowadził opla z prędkością 120 km/h w terenie zabudowanym. Jak ustalili mężczyzna nie posiadał również uprawnień do kierowania samochodem. 25 – latek za naruszenie przepisów ruchu drogowego został ukarany mandatem oraz punktami karnymi.

20 minut później na innej z lubawskich ulic doszło do zdarzenia drogowego. Jak się okazało 44 – latek kierujący oplem podczas wykonywania manewru cofania uderzył w sklep. Policjanci wylegitymowali kierującego oraz sprawdzili jego stan trzeźwości. Badanie alkomatem wskazało ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali prawo jazdy mężczyźnie. 44 – latek w najbliższym czasie ze swojego zachowania będzie tłumaczył się przed sądem.

Tymczasem w gminie Lubawa 27 – latek kierujący skodą nie dostosował prędkości do warunków ruchu przez co stracił panowanie nad pojazdem , wypadł z jezdni do rowu i wywrócił pojazd. Na szczęście mężczyźnie nic poważnego się nie stało a za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem.

KPP Iława