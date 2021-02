Ciekawostki statystyczne z Lubawy — [część 1 LUDNOŚĆ]

Póki co kompletne dane dotyczą pierwszego półrocza ubiegłego roku dla Lubawy, jednak warto do nich zaglądać, aby dowiedzieć się, że do Lubawy na pobyt stały przeprowadziło się w tamtym okresie 50 osób. Jedna osoba zza granicy postanowiła na stałe zamieszkać w naszym mieście. Natomiast spośród osób zameldowanych na pobyt stały, wyprowadziło się z miasta 69 osób.

Na koniec czerwca 2020 roku Lubawa liczyła 10 390 mieszkańców, w tym 5 040 mężczyzn i 5 350 kobiet.

W pierwszym półroczu 2020 roku urodziło się 59 osób, zmarło 39 osób.

Dane pochodzą z Banku Danych Lokalnych dla miasta Lubawa i są za pierwsze półrocze 2020 roku.

