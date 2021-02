Wędkowanie pod lodem na jeziorze Rynek [ZAPROSZENIE]

I Spotkanie miłośników wędkarstwa podlodowego odbędzie się 28.02.2021. Organizatorem jest Wędkarskie ABC i Uwaga Wędkarz.

Zbiórka zaplanowana jest na godzinę 7:00, na plaża nad jeziorem od strony Rynku

CZAS TRWANIA ŁOWIENIA: 1 TURA: 8:00 – 13:00

WYMOGI SPRZĘTOWE:

>>> Zawodnik łowi na jedną wędką o długości minimum 30cm, stosując metodę mormyszki lub spławikową

>>> Podczas wędkowania dozwolone jest stosowanie dowolnych przynęt (roślinnych i zwierzęcych) oraz zanęt (można używać zanętników) . Dozwolone jest stosowanie jokersa, ochotki, białych i czerwonych robaków (niedozwolone jest stosowanie żywych i martwych rybek oraz błystek podlodowych)

ZASADY:

>>> Wykonywanie otworów w lodzie i nęcenie dozwolone będzie 15 min przed sygnałem startowym.

>>> Zabrania się stosowania echosond i kamer podlodowych.

>>> Łowienie trwać będzie 5h

>>> Zbiórka 07:00

>>> Rozpoczęcie łowienia 8:00

>>> Spotkanie miłośników wędkarstwa podlodowego odbędzie się w wyznaczonym sektorze na jeziorze Rynek

>>> Do klasyfikacji będą zaliczane następujące gatunki ryb: okoń (min wymiar 20 cm), leszcz, krąp, płoć, wzdręga, karaś, lin (min wymiar 30 cm).

>>> Natomiast gatunki, które nie będą liczne do klasyfikacji i które należy bezzwłocznie po złapaniu wypuścić to: sandacz, szczupak

>>> O zwycięstwie decyduje łączna waga ryb

>>> Zakończenie łowienia: 13:00

ZAKOŃCZENIE:

>>> Po ważeniu ryb na jeziorze Rynek i spisaniu wszystkich wyników nastąpi:

ogłoszenie wyników, wręczenie atrakcyjnych nagród dla najlepszych zawodników i gorący poczęstunek dla każdego

WPISOWE: 1 osoba – 50 punktów

ZAPISY – decyduje kolejność zgłoszenia (liczba miejsc ograniczona)

Zapisy prowadzone są tylko w Sklepie Wędkarskie ABC, Jagiellońska 17 w Nowym Mieście Lubawskim

Tylko w przypadku odwołania spotkania przez organizatora możliwy jest wzrot wpisowego.

4.3 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE przez FB lub telefonicznie - SMS

tel: Karol 514872078 ; Łukasz 695760597 ; Daniel 503039983

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania spotkania miłośników wędkarstwa podlodowego z przyczyn pogodowych lub logistycznych.

