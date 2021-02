Po kadrze czas na ligę. Constract gra w Chorzowie, będzie transmisja w tv

W pierwszym, rozegranym w Portugalii meczu eliminacyjnym Euro 2022 Polacy, z zawodnikami lubawskiego Constractu w składzie (powołani byli Sebastian Grubalski, Tomasz Kriezel, Bartłomiej Piórkowski i Paweł Kaniewski) sprawili dużą niespodziankę remisując z faworytami 2:2. W rewanżu, rozegranym w łódzkiej Atlas Arenie, Biało-czerwoni ulegli Portugalczykom 0:3.

Statscore Futsal Ekstraklasa. Nas najbardziej interesuje spotkanie, które dziś o godzinie 14.00 rozpocznie się w Chorzowie – miejscowy Clearex podejmie na swoim terenie Constract. Trener zespołu z Lubawy Dawid Grubalski w wywiadzie opublikowanym w mediach klubowych powiedział m.in. o tęsknocie za ligowymi emocjami, kalendarzu tego sezonu oraz o możliwości debiutu Ique Ribeiro, pivota, który niedawno dołączył do lubawskiej ekipy. Całą rozmowę przeczytasz na Po kadrze czas na ligę – do gry wraca. Nas najbardziej interesuje spotkanie, które dziś o godzinierozpocznie się w Chorzowie – miejscowypodejmie na swoim terenie. Trener zespołu z Lubawyw wywiadzie opublikowanym w mediach klubowych powiedział m.in. o tęsknocie za ligowymi emocjami, kalendarzu tego sezonu oraz o możliwości debiutu, pivota, który niedawno dołączył do lubawskiej ekipy. Całą rozmowę przeczytasz na facebook'u Constractu

- Mecze z Clearexem zawsze są zacięte i choć można ubolewać nad kontuzją Mikołaja Zastawnika z ekipy z Chorzowa, to można je zapowiedzieć jako pojedynek dwóch bardzo doświadczonych pivotów, którzy niedawno dołączyli do zespołów. Igue Ribeiro i Daniel Krawczyk to przede wszystkim dwa bogate futsalowe życiorysy, które z pewnością nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa – zauważa Dawid Klejna w zapowiedzi dzisiejszego pojedynku.

Mecz Clearex Chorzów – Constract Lubawa będzie można obejrzeć w stacji telewizyjnej nSport+, początek transmisji o godzinie 13.55.

- Same marki klubów robią już spore wrażenie, więc chyba nie musimy Was specjalnie do tego widowiska namawiać - czytamy na stronie Statscore Futsal Ekstraklasy.

zico

m.parytyga@gazetaolsztynska.pl