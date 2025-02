Historyczny sukces Constractu Lubawa! Mistrzostwo Polski w futsalu U-19 stało się faktem

W Świeciu rozegrano turniej finałowy, w którym zawodnicy z powiatu iławskiego pokazali prawdziwego ducha walki, przechodząc przez kolejne etapy i ostatecznie triumfując po dramatycznym finale rozstrzygniętym w rzutach karnych.

Podopieczni Bartłomieja Borosa rozpoczęli turniej w grupie A, gdzie już na starcie musieli stawić czoła przeciwnościom. W pierwszym meczu z GLKS Wilkowice stracili prowadzenie i zremisowali 2:2, a bramkarz Hubert Zadroga otrzymał czerwoną kartkę, co wykluczyło go z kolejnego spotkania. W starciu z Limanovią Limanowa przegrali 2:3, co postawiło ich w trudnej sytuacji przed decydującym starciem z TAF-em Toruń. Tylko wygrana różnicą trzech bramek dawała im awans do fazy pucharowej – i właśnie taki wynik osiągnęli, triumfując 4:1.

Ćwierćfinałowy mecz z GKS-em SMS Futsal Tychy to kolejna dawka emocji. Constract prowadził 3:0, ale rywale zdołali zmniejszyć stratę do 3:2. Mimo nerwowej końcówki drużyna z Lubawy utrzymała wynik i awansowała do półfinału. Tam czekał ich pojedynek z Red Dragons Pniewy, który również okazał się niezwykle zacięty – zwycięstwo 2:1 otworzyło im drogę do finału.

Decydujące starcie to mecz z ubiegłorocznym mistrzem – Rekordem Bielsko-Biała. Po regulaminowym czasie gry tablica wyników wciąż pokazywała 0:0. O wszystkim miały zdecydować rzuty karne. Bohaterem został Hubert Zadroga, który nie tylko obronił dwa strzały, ale również sam zdobył bramkę. Constract wygrał 4:2, zdobywając pierwsze w historii klubu mistrzostwo Polski U-19!

Hubert Zadroga został również uhonorowany indywidualnie – otrzymał nagrody dla najlepszego bramkarza oraz MVP turnieju, co jest wydarzeniem bez precedensu w historii tych rozgrywek.

To triumf, na który Constract Lubawa czekał od lat. Ogromne gratulacje dla całego zespołu, który pokazał, że ciężka praca, determinacja i walka do ostatnich sekund mogą zaprowadzić na sam szczyt!

red.

lubawa@gazetaolsztynska.pl