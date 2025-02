Kolej wraca do Lubawy! Międzynarodowy koncern wydzierżawił linię nr 252

Po trzydziestu latach od zawieszenia regularnych połączeń kolejowych, linia nr 252 Zajączkowo Lubawskie – Lubawa znów nabiera znaczenia. Międzynarodowy koncern meblarski Ikea Industry wydzierżawił trasę i planuje wykorzystywać ją do obsługi transportu towarowego. To przełomowa decyzja, która może znacząco odciążyć lokalne drogi i przywrócić znaczenie kolei w regionie.

Jak poinformowała portal rynek-kolejowy.pl Katarzyna Żuchowska, sekretarz miasta Lubawa, spółka Ikea Industry uzyskała prawo do użytkowania trasy zarówno na potrzeby własne, jak i potencjalnych innych klientów. To krok, który może doprowadzić do modernizacji torowiska i przywrócenia ruchu kolejowego na nieużywanej od lat trasie.

Linia nr 252, biegnąca przez sześć kilometrów od Zajączkowa Lubawskiego do Lubawy, została usamorządowiona już na początku XXI wieku, stając się jedną z pierwszych tras w Polsce wyłączonych ze struktur PKP. Choć gmina miejska nie prowadziła żadnych prac infrastrukturalnych na tym odcinku, to teraz – jeśli zajdzie taka potrzeba – inwestycje będzie mogła przeprowadzić sama Ikea.

Powrót kolei towarowej oznacza nie tylko zmniejszenie liczby ciężarówek na drogach, ale także korzyści ekologiczne oraz logistyczne. Czy w przyszłości, w ślad za transportem przemysłowym, wróci również ruch pasażerski, który został zawieszony dokładnie 30 lat temu? Na razie jednak priorytetem jest przywrócenie życia na torach i wykorzystanie ich do obsługi przemysłowej Lubawy.

red.

lubawa@gazetaolsztynska.pl